RWO-Spiele terminiert, Streaming-Dienst überträgt live

Mit diesem Team geht RWO in die Saison.

Oberhausen. Die ersten drei Spieltage der Regionalliga West sind fix terminiert. Für Heimspiele wird RWO einen Streaming-Dienst anbieten. Testlauf am Samstag.

Der Westdeutsche Fußball-Verband hat die ersten drei Spieltage der Regionalliga West fix terminiert.

RWO beginnt Samstag, 5. September, 14 Uhr, bei Aufsteiger Wegberg-Beeck. Sonntag, 13. September, 14 Uhr, empfängt RWO im Stadion Niederrhein die U23 von Schalke 04. Mittwoch, 16. September, 19.30 Uhr, geht es zu Meister SV Rödinghausen.

Am dritten Spieltag mittwochs in Rödinghausen

Spielleiter Wolfgang Jades hat die Terminierungen nach Absprachen mit den Vereinen und zuständigen Sicherheitsbehörden vorgenommen. Jades hat bei der Erstellung insgesamt 42 Spieltage berücksichtigen müssen. 21 Vereine sind durch den WDFV als Träger der bundesweit vierthöchsten Spielklasse für die Saison 2020/2021 zugelassen.

Alle Planungen gelten vorbehaltlich der aktuellen behördlichen Verfügungslagen, die vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie berücksichtigt werden müssen.

Streaming-Dienst Samstag gegen Fortuna Köln

Der RWO ist wieder da! Coronabedingt allerdings meist ohne Zuschauer – zumindest im Stadion. Aufgrund der aktuellen Begrenzungen rund um das Thema Publikum bei Fußballspielen hat sich RWO auf die Suche nach einer Lösung gemacht, die dem Fan die Heimspielatmosphäre nach Hause bringen soll.

Zum Auftakt wird es im letzten Testspiel gegen Ligakonkurrent Fortuna Köln (Samstag, 15 Uhr) die erste Übertragung geben. Zum gegenseitigen „Beschnuppern“ ist dieses Angebot für alle Besucher ab 60 Minuten vor Anpfiff kostenfrei freigeschaltet.

Zu Beginn der neuen Saison müssen viele Vereine in Deutschland weiterhin auf Distanz zu Mitgliedern, Fans und Unterstützern gehen: Zuschauer sind – je nach Bundesland – nur in begrenzter Zahl oder gar nicht zugelassen.

Hoffentlich bald wieder Zuschauer im Stadion

Eine Tatsache, die auch den Vereinsverantwortlichen, Spielern und Trainern nicht schmeckt. „Wir freuen uns auf den Tag, an dem es wieder gestattet ist, seinen Emotionen im Stadion freien Lauf zu lassen und unbekümmert feiern zu können“, sagt der RWO-Vorstandsvorsitzende Hajo Sommers.

Mit dem Unternehmen Leagues, einem Spin-Off des Stuttgarter Video- und Datendienstleisters LIGEN, ist es dem Verein nun möglich, Fans und Unterstützern die Spiele der eigenen Mannschaft live und direkt aus dem Stadion Niederrhein exklusiv und in Fernsehqualität anzubieten. Sommers: „Perspektivisch soll mit der Leagues-Plattform sogar eine digitale Vereinsmitgliedschaft möglich sein, die noch deutlich mehr Überraschungen mit sich bringen wird.“

Vor- und Nachberichterstattung zum Spiel

Der Stream wird von Leagues im Stil einer Live-Fernsehübertragung produziert – inklusive Vor- und Nachberichterstattung – und ist gegen eine Gebühr unter rwo-live.tv abrufbar.

Mit LEAGUES hat Rot-Weiß Oberhausen einen erfahrenen Kooperationspartner gewonnen, der unter anderem die Übertragungen der Frauen-Bundesliga abwickelt. Zu den Kosten: Für das letzte Testspiel gegen Fortuna Köln werden keine Zuschauer im Stadion Niederrhein zugelassen. Dafür ist der Live-Stream unter rwo-live.tv für alle Interessenten kostenlos freigeschaltet. Im Liga-Alltag werden die Spiele einzeln mit 5,- EUR berechnet. „Dauerkarten“ für den Stream kosten einmalig 35,- EUR. Dafür kommt der Zuschauer dann in den Genuss aller acht Heimspiele in der Hinrunde bis Jahresende. Es gibt also ein Spiel gratis.