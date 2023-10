Regionalliga West RWO-Spiel in Mönchengladbach II ist abgesagt

Oberhausen. Wegen Unbespielbarkeit des Platzes sperrte die Stadt Mönchengladbach das Grenzlandstadion bereits Freitag Mittag.

Das Spiel der Rot-Weißen am Samstag, 14 Uhr, bei der U23 von Borussia Mönchengladbach ist abgesagt. Wegen der anhaltenden Regenfälle sperrte die Stadt Mönchengladbach den Rasenplatz im Grenzlandstadion bereits am Freitag Mittag bis einschließlich Sonntag. Das ist der erste witterungsbedingte Spielausfall der Saison in der Regionalliga West.

