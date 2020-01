Oberhausen. Die nächsten Regionalliga-Termine stehen. RWO muss sonntags zum Derby nach Essen reisen und zweimal mittwochs antreten.

RWO sonntags zum Derby bei Rot-Weiss Essen

Regionalliga-Staffelleiter Wolfgang Jades vom Westdeutschen Fußball-Verband hat die Termine für die Spieltage 25 bis 32, sowie die beiden RWO-Nachholspiele in Verl und Lippstadt festgelegt. Demnach finden beide Begegnungen unter der Woche statt. Das Derby bei Rot-Weiss Essen steigt sonntags.

Die Termine im Überblick:

Spieltag 25, Sonntag, 16. Februar, 14 Uhr: Rot-Weiss Essen – RWO (Stadion Essen); Spieltag 26, Freitag, 21. Februar, 19.30 Uhr: RWO – Sportfreunde Lotte.

Heimspiele für Haltern in der Lohrheide

Spieltag 27, Samstag, 29. Februar, 14 Uhr: Wuppertaler SV – RWO Stadion am Zoo); Spieltag 28, Sonntag, 8. März, 14 Uhr: RWO – Alemannia Aachen; Spieltag 29, Samstag, 14. März, 14 Uhr, TuS Haltern am See – RWO (Lohrheidestadion Wattenscheid, Haltern trägt dort seine Heimspiele gegen RW Essen, RTW Oberhausen und Alemania Aachen aus.)

Spieltag 21 Nachholpartie, Mittwoch, 18. März, 19 Uhr, SC Verl – RWO (Sportclub Arena).

Spieltag 30, Sonntag, 22. März, 14 Uhr: RWO – Borussia Dortmund U23; Spieltag 31, Samstag, 28. März, 14 Uhr: VfB Homberg – RWO (PCC-Stadion).

Spieltag 18 Nachholpartie, Dienstag, 31. März, 19.30 Uhr: SV Lippstadt 08 – RWO (Liebelt-Arena); Spieltag 32, Samstag, 4. April, 14 Uhr: RWO – 1. FC Köln U23.