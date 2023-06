Statt gegen Jeffrey Malcherek von der SG Wattenscheid werden sich Nico Klaß (springt am höchsten) und die RWO-Kleeblätter in der Vorbereitung gegen die Top-Stars von Borussia Dortmund durchsetzen wollen.

an

Fußball RWO: So verändert der BVB-Test den Vorbereitungsplan

Oberhausen. Das Testspiel gegen Borussia Dortmund hat auch den RWO-Vorbereitungsplan verändert. Wir haben den neusten Stand.

Das Testspiel gegen Borussia Dortmund hat auch den Vorbereitungsplan des SC Rot-Weiß Oberhausen verändert. Das für den 19. Juli eigentlich angedachte Testspiel gegen den Regionalliga-Absteiger SV Straelen ist auf den 22. Juli verschoben und ersetzt dort die Partie gegen VVV Venlo, die entfällt.

Ohne Ersatz gestrichen ist die ursprünglich für den 9. Juli angesetzte Partie bei den Sportfreunden Hamborn 07, die ihrerseits den Tests absagten, weil sie tags zuvor gegen den MSV Duisburg spielen.

Neu hinzugekommen ist bei RWO ein Trainingslager vom 11. bis zum 15. Juli in der Sportschule Wedau, in dessen Rahmen sich auch der Test gegen Ratingen 04/19 sowie ein nicht öffentliches Spiel am 15. Juli bewegt.

Hier die Übersicht der RWO-Testspiele:

Sa. 1. Juli, 15 Uhr: 1. FC Mülheim - RWO; So. 2. Juli, 15 Uhr: SW Alstaden – RWO; Sa. 8. Juli, 14 Uhr: Vorwärts Lette – RWO; Mi. 12 Juli, 18.30 Uhr (Sportschule Wedau): Ratingen 04/19 - RWO; Sa. 15 Juli: Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit; Mi. 19 Juli, 18 Uhr: RWO – Borussia Dortmund; Sa. 22 Juli, 14 Uhr: RWO - SV Straelen; Di. 25. Juli, 18.30 Uhr: SV Sonsbeck - RWO. Saisonstart ist am Wochenende 28. - 30. Juli.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen