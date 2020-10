RWO: So lief der Trainerwechsel mit Tränen

Nach erst sieben Spielen hat Rot-Weiß Oberhausen auf die Sieglos-Serie reagiert und Cheftrainer Dimitrios „Dimi“ Pappas freigestellt. Als Nachfolger für eine unbestimmte Zeit arbeitet ab sofort sein Vorgänger Mike Terranova, der im Frühsommer auf eigenen Wunsch ausgeschieden war und die Leitung des Nachwuchsleistungszentrums übernommen hatte.

Auf dem Rückweg von Aachen hatten sich Hajo Sommers und Thorsten Binder auf diesen Weg verständigt und sich am Nachmittag und Abend die Zustimmung des Rest-Vorstandes sowie des Aufsichtsrats eingeholt, am Sonntag traf man sich an der Lindnerstraße. Am Ende flossen auch Tränen.

Unter vier Augen (Sommers: „Das ist mir nicht leichtgefallen.“) wurde Pappas eröffnet, freigestellt zu werden. „Mittwoch in Wegberg gewinne ich“, habe er Sommers gesagt, worauf dieser meinte: „Der Terra auch, und es ist gut, dass der mit einem Sieg startet.“

Pappas ist sauer, obwohl er auch versteht: „Der Verein hat Angst, dass wegen Corona die Saison plötzlich endet. Er meint, er müsste jetzt handeln. Schade, ich habe nicht die Gelegenheit bekommen, mal mit der Mannschaft zu spielen, die ich mir vorstelle. Man sieht doch, dass es besser geht, wenn die verletzten Stammspieler zurückkommen.“ In der Tat lief das Oberhausener Spiel in Aachen etwas geschmeidiger als in den Wochen zuvor, aber noch längst nicht so, dass man sich tatsächlich Erfolg und Punkte erwarten kann.

Pappas’ Emotionaler Abschied vom RWO-Team

In der Kabine verabschiedete Pappas sich vom Team, appellierte an sein Potenzial und wünschte ihm, schnell die Kurve zu kriegen. So berichtet es ein Teilnehmer vom auch hier emotionalen Abschied.

Die Akteure der Aachen-Partie durften sich am Sonntag wie üblich mit dem Auslaufen begnügen, alle anderen absolvierten im Beisein von Co-Trainer Dirk Langerbein Spielformen – fünf gegen zwei, vier gegen drei. Dabei waren erstmals nach ihren Blessuren auch wieder Jeffrey Obst und Kofi Twumasi. Es fehlen noch: Mark Depta, Pablo Overfeld, Pierre Fassnacht (alle Meniskus), Tugrul Erat, Bastian Müller, Nedim Pepic, Julijan Popovic (alle muskuläre Probleme) und Vincent Stenzel (Prellung). Mike Terranova wird am Montag mit der Vorbereitung auf das Mittwoch-Match in Wegberg-Beeck beginnen. Anstoß dort ist um 19.30 Uhr.

RWO-Präsident Sommers nennt zwei Gründe

Zurück als RWO-Chefcoach: Mike Terranova. Foto: Thorsten Tillmann

Zwei Gründe nennt Präsident Hajo Sommers als ausschlaggebend für die Pappas-Beurlaubung: Die Sieglos-Serie mit den vier Unentschieden in Folge und drei Niederlagen im Anschluss; das ergibt nach sieben Spielen vier Punkte bei 3:8 Toren und Platz 20 – von 21; die ausgeprägte und nicht zu leugnende Furcht des Vereins vor einem frühzeitigen Abbruch der Saison wegen gehäufter coronabedingter Spielausfälle. „Wir müssen schnellstens da unten raus“, formuliert Sommers, „und die Leistungen waren nicht so, dass wir eine unmittelbare Chance dafür sehen.“ Der Trainerwechsel ist also als Motivation für die Mannschaft gedacht.

Spätestens mit der überraschenden Heimniederlage gegen den VfB Homberg war Pappas zur Disposition gestellt. Ankündigungen des Präsidenten, Einzelgespräche mit ihm und auch mit Spielern zu suchen, gaben einen Hinweis darauf, zumal auch nach der 0:3-Niederlage in Wuppertal ein Treffen zwischen Trainer und Vorstand anberaumt worden war. „Wir reden öfter miteinander“, hatte Pappas das noch als normal abgetan.

Dass es im Hintergrund auch schon Gespräche mit seinem alten Kumpel Terranova gab, nimmt der Grieche dem Italiener nicht krumm: „Der Verein muss immer sparen, und Terra ist bestimmt die preiswerteste Lösung, weil er ja ohnehin im Verein ist“, zeigt er Verständnis. „Mir ist das schon etwas unangenehm“, ist Terranova betroffen, „weil wir gut befreundet sind, aber es geht in erster Linie um den Verein, und da fühle ich mich immer schon mitverantwortlich.“

Terranova möchte wieder ins Nachwuchsleistungszentrum zurückkehren

Ausdrücklich hat er sich ausbedungen, nach Erledigung des Jobs wieder in die Leitung des Nachwuchsleistungszentrums zurückzukehren, denn das ist ihm sehr wichtig: „Das habe ich bei der Ausbildung zum Fußballlehrer erst so richtig deutlich erkannt, wie wichtig die Jugendarbeit in jeder Beziehung ist. Da fahre ich voll drauf ab.“ Der Wattenscheider ist meist morgens ab 9 Uhr auf dem Gelände und bleibt bis zum Abend. Möglicherweise wird er das NLZ auch weiterhin leiten – über eine kommissarische Lösung ist noch nicht besprochen worden.

Was wird er anders machen mit den Männern, was wird er ändern? Oft gesehen hat er sie im Match, das Training hat er auch immer ein wenig mitbekommen, insofern kann er sich ein recht gutes Bild machen. „Die Mannschaft ist besser als ihr Platz“, stellt er fest, „aber Dimi hatte wirklich Pech wegen der ganzen bekannten Umstände. Trotzdem denke ich, dass ich einiges ändern werde, und wenn die Verletzten zurück sind, werden wir noch ein ganz anderes Wort führen.“

„Als Trainer lernst du immer“

Zu trainieren, mit jungen Menschen zu arbeiten, das macht ihm Spaß, da sprudelt er wie eine muntere Quelle: „Das Schöne ist, du bist im Fußball, der sich immer neu entwickelt einerseits, und in bestimmten Sachen immer gleich ist andererseits. Als Trainer bist du mittendrin und bist nie fertig, lernst immer.“

Und dann haut er noch einen Satz raus, der fast sprachlos macht: „Ich sehe uns am Ende mindestens auf Platz acht!“ Donnerwetter!