RWO-Sechser Odenthal: „Müssen den Dosenöffner erzwingen“

Oberhausen. Die RWO-Kicker wissen, warum es gegen den SV Straelen nicht mit dem Heimsieg geklappt hat. Und Erkenntnisse sollen ja bei der Verbesserung helfen

So unterschiedlich können sich Unentschieden anfühlen. Vergangene Woche setzte Fußball-Regionalist Rot-Weiß Oberhausen mit dem 1:1 bei Rot-Weiss Essen noch ein starkes Zeichen im Aufstiegsrennen. Eine Woche später dagegen nach dem 0:0 gegen den SV Straelen blickte man nach Abpfiff in enttäuschte Gesichter bei den RWO-Spielern. „Es ist sehr unglücklich gelaufen, weil wir nach dem Derby unbedingt nachlegen wollten“, meinte Stürmer Vincent Boesen, der im zweiten Durchgang die Chance zum Siegtreffer hatte, dabei aber den Ball in die Mitte rüber legte, statt ihn selbst ins lange Eck zu köpfen.

Es war eine Szene mit Symbolcharakter in einer Partie, in der die Rot-Weißen durchaus den siebten Saisonsieg hätten einfahren können. Doch dafür, so verdeutlicht Maik Odenthal, „haben wir vorne zu selten die richtige Entscheidung getroffen.“ Ähnlich sah es auch Teamkollege Tim Stappmann. „Bis zum 16er haben wir uns gut durchgespielt, aber danach war es oft zu ideenlos beziehungsweise nicht effektiv genug. Das müssen wir uns ankreiden lassen.“

Fassnacht: „Nicht einfach, die passenden Lösungen zu finden“

Stappmann und Odenthal, wurden von Kleeblatt-Trainer Mike Terranova im Vergleich zum RWE-Spiel in die Startelf befördert, was nicht zuletzt Odenthal freute. „Ich habe lange auf diesen Moment hingearbeitet, wobei ich hoffe, dass ich ein paar Pluspunkte sammeln konnte“, so der 28-Jährige, der neben Jerome Propheter die Rolle des Sechsers übernahm. Stappmann dagegen agierte wie gewohnt in der Innenverteidigung für den verletzten Nico Klaß, der an einer heftigen Wunde auf dem Spann laboriert.

RWO-Verteidiger Tim Stappmann ist wieder mit vorne, aber SVS-Torwart Kevin Kratzsch wieder zur Stelle und der Ball wieder auf statt im Netz. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

Auch Stappmann, der bei Standards immer wieder nach vorne ging, hatte die Möglichkeit, RWO auf die Siegerstraße zu bringen. „Doch leider habe ich mich nicht belohnt, was einfach ärgerlich ist.“ Dabei erinnerte nicht nur „Stappi“ die Nullnummer gegen Straelen an das 0:0 gegen den FC Wegberg-Beeck vor einigen Wochen. „Schon da hat man gesehen, wenn der Gegner es um den Strafraum eng macht, ist es nicht einfach, die passenden Lösungen zu finden“, sagte Pierre Fassnacht.

Odenthal: „Remis gegen Straelen nicht als Rückschlag bewerten“

Dabei machte der Linksverteidiger deutlich, woran sein Team arbeiten muss, um gegen tiefstehende Gegner erfolgreich zu sein. „Im letzten Drittel müssen die Zuspiele genauer kommen, die Zwischenräume gefunden werden und die Laufwege passen, damit man die Abwehr knackt.“ Und Odenthal ergänzt: „Man hat beim 4:0 gegen Ahlen gesehen, wie wichtig es sein kann, gegen solche Teams frühzeitig in Führung zu gehen. Solche Dosenöffner muss man auch mal erzwingen.“

Besser wollen es die Rot-Weißen bereits am kommenden Dienstag (19.30 Uhr) machen, wenn in der 2. Runde im Niederrheinpokal der Landesligist SV Genc Osman Duisburg im Stadion Niederrhein zu Gast ist. „Wir müssen positiv bleiben und das Remis gegen Straelen nicht als Rückschlag bewerten“, so Odenthal. „Uns wird nichts geschenkt. Jedes Spiel wird über den Kampf und den Willen entschieden. Und diese Tugenden gilt es jetzt im Pokal und in den kommenden Ligaspielen weiter abzurufen.“