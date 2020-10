RWO: „Schön spielen funktioniert momentan nicht“

Oberhausen. „Wenn man keine Tore macht, kann man nicht gewinnen“ war nur eine der Fußball-Weisheiten, die RWO in Wuppertal in Erinnerung gerufen wurden.

Bereits nach der 0:1-Heimniederlage gegen den VfB Homberg hatte es von RWO-Seite deutliche Worte gegeben. „Unser Anspruch ist ein anderer“, hatte beispielsweise Patrick Bauder den enttäuschenden Saisonstart des Regionalligisten kommentiert.

Auch nach dem 0:3 beim Wuppertaler SV wusste der Sportliche Leiter der Kleeblätter die Situation richtig einzuordnen. „Wir sind jetzt im Abstiegskampf. Wir haben nach sechs Spielen erst vier Punkte, zwei Tore geschossen und sechs bekommen. Da kann man nicht davon sprechen, dass alles in Ordnung ist. Das ist es nicht.“

Worte, denen sich auch Vorstandsmitglied Thorsten Binder anschloss. „Diesen Abstiegskampf gilt es nun anzunehmen und so schnell wie möglich da rauszukommen. Schön spielen funktioniert momentan nicht, so dass wir andere Fußballtugenden auf den Platz zeigen müssen.“

Deutlich stärker als gegen Homberg

Ja, gegen die Wuppertaler zeigte sich die Pappas-Elf im Vergleich zu den letzten Partien deutlich formverbessert, hätte allein durch Shun Terada gleich mehrfach in der Anfangsphase in Führung gehen können.

Doch es waren die Gastgeber, die sich im Abschluss nervenstärker präsentierten und Bauder zu der alten Fußballweisheit verleiten ließ. „Wenn man keine Tore macht, kann man nicht gewinnen.“ Auch nach dem Seitenwechsel blieb RWO im Wuppertaler Dauerregen sichtlich bemüht, hatten vor allem mit Stürmer Sven Kreyer und Rückkehrer Shaibou Oubeyapwa zwei absolute Aktivposten.

„Ich selbst habe mich auf dem Platz gut gefühlt, hatte keine Anlaufschwierigkeiten, wobei mich die Mannschaft da auch gut unterstützt hat“, urteilte Oubeyapwa über sein Comeback. Der 27-Jährige stand trotz nur weniger Trainingseinheiten genauso in der Startelf, wie Kollege Nils Winter, der vom SV Elversberg an die Lindnerstraße gewechselt ist.

Dabei sieht Oubeyapwa seine Mannschaft trotz des schlechten Starts gut aufgestellt. „Es kommen hoffentlich so langsam immer mehr Verletzte zurück. Bis dahin müssen wir die Punkte holen und die Köpfe oben behalten Potenzial und Qualität ist in der Truppe auf jeden Fall vorhanden.“

Nur aktuell aber noch nicht über die vollen 90 Minuten. „Und die braucht es, um aus solchen Spielen etwas Zählbares mitzubringen“, weiß Binder, der trotz der schwierigen Lage auch darum bittet, „das Spiel erstmal in Ruhe zu analysieren und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen.

Automatismen greifen noch nicht

Man merkt, dass die Automatismen im Team noch nicht so ineinander greifen, wie wir uns das wünschen.“ Viel Zeit bleibt allerdings nicht, steht am kommenden Samstag (14 Uhr) bereits das nächste schwierige Auswärtsspiel bei Alemannia Aachen auf dem Programm. Ein Gegner, der zuletzt mit zwei Siegen (1:0 gegen RW Ahlen und 2:1 gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach) genau das Selbstvertrauen aufgebaut hat, was den Rot-Weißen derzeit fehlt.

Bauder: „Niemand im Verein will irgendwas schön reden. Aber, und das ist das Gute, es ist noch früh in der Saison. Dennoch müssen wir langsam anfangen, die Punkte zu holen. Nur so bauen wir Selbstvertrauen auf und nur so kommen wir so schnell wie möglich da unten raus.“