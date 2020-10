RWO-Routinier Reinert: „Dafür lege ich meine Hand ins Feuer“

Dominik Reinert hat in seiner Zeit bei RWO schon einiges erlebt, seit er 2014 vom MSV Duisburg an die Lindnerstraße wechselte. Den Gewinn des Niederrheinpokals 2018 oder der Fast-Aufstieg in die 3. Liga 2019. „Ich weiß, was ich an dem Verein habe“, hatte der 28-Jährige im Sommer erklärt und seinen Vertrag um eine weitere Saison verlängert.

Doch bisher ist der Kleeblatt-Motor in dieser Spielzeit noch nicht ins Laufen gekommen. Mit erst vier Zählern nach sechs Spielen auf dem Konto und zwei Niederlagen zuletzt ist der Klub in der Regionalliga-Tabelle auf Platz 19 abgerutscht. Nicht nur für den RWO-Routinier eine ungewohnte Situation.

Doch der Rechtsfuß gibt sich gewohnt kämpferisch, auch mit Blick auf die kommende Auswärtspartie am Samstag (14 Uhr) gegen Alemannia Aachen. Die Sportredaktion sprach mit Reinert über die sportliche Situation, den Austausch mit den RWO-Fans nach der Wuppertal-Pleite und welche Kritik er an seinem Team überhaupt nicht nachvollziehen kann.

Dominik Reinert, nach dem 0:3 gegen Wuppertal hatte RWO-Sportchef Patrick Bauder gesagt: „Wir sind im Abstiegskampf, diesen gilt es nun anzunehmen.“ Hat die Mannschaft den Abstiegskampf angenommen?

Reinert: Mit Blick auf die Tabelle ist es unumgänglich, sich der Realität zu stellen. Natürlich ist zu diesem frühen Saisonzeitpunkt „Abstiegskampf“ ein großes Wort. Aber es ist auch gut, dass es gefallen ist, um die Sinne zu schärfen. Vom Tabellenplatz selbst lassen wir uns nicht beunruhigen. Es sind allein im Oktober noch sechs Spiele zu absolvieren. Da kann man innerhalb weniger Tage unten wieder rauskommen und sich ins Mittelfeld hocharbeiten. Zudem sind mit Maik Odenthal und Tanju Öztürk wieder zwei Spieler voll ins Training eingestiegen, die uns mit ihrer Erfahrung und Qualität sofort weiterhelfen.

Spieler, die aber auch länger verletzt waren und ihre Zeit brauchen, um wieder ihre volle Leistungsstärke abzurufen, oder nicht?

Ohne Frage. Wir können von den Zwei nicht erwarten, dass sie jetzt für uns die Kohlen aus dem Feuer holen. Aber auch wenn beide zuletzt nicht auf dem Trainingsplatz standen, stoßen sie doch unbefangen zu uns. Beide machen sich nicht so den Kopf wie andere Spieler, die zuletzt verloren haben. Das kann uns nur gut tun.

Also haben die Partien zuletzt ihre Spuren hinterlassen?

Abgehakt sind solche Spiele ja nie richtig. Ich habe immer noch Szenen im Kopf, wie man bestimmte Dinge besser hätte machen können. Aber irgendwann ist auch der Zeitpunkt gekommen, wo man nur noch nach vorne schauen darf. Wir müssen die guten Dinge aus dem Wuppertal-Spiel auf den kommenden Samstag übertragen und an unseren Schwächen arbeiten.

Abgesehen von den reinen Zahlen: Wie sehen Sie die Entwicklung der Mannschaft seit dem Neustart im Sommer?

Nach dem 0:0 zum Auftakt gegen Schalke II saß die Mannschaft in der Kabine und der Tenor war: Unser Anspruch ist höher. Die Chancen zum Sieg waren da, das Remis reicht uns nicht. Gleiches galt auch für Rödinghausen. Mit Bergisch Gladbach kam dann ein Bruch, auch weil die Verletzungen zugenommen haben. Bastian Müller, Tugrul Erat und Pierre Fassnacht. Wenn solche Stützen fehlen, dann hat das natürlich Auswirkungen auf unsere Leistung, auch wenn wir damit nicht alles rechtfertigen wollen. Die Vorbereitung, vor allem das sehr gute Spiel gegen Gladbach II (Anm. d. Red. 3:1-Sieg), hat aber gezeigt, welches Potenzial in der Truppe steckt. Da müssen wir wieder hinkommen.

Viele Leistungsträger haben den Verein im Sommer verlassen. Dimitrios Pappas übernahm die Nachfolge von Mike Terranova. Hat man die Schwere dieses Umbruchs unterschätzt?

Nein, man wusste, was kommt. RWO ist als Verein immer über den Zusammenhalt gekommen. Auf und neben dem Platz. Es wurde immer geschafft, den Kern der Spieler zusammenzuhalten. Leider ist das in diesem Sommer aus verschiedensten Gründen nicht möglich gewesen. Der Verein ist nun dabei, junge Spieler zu integrieren, immer mehr U19-Spieler frühzeitig im Training der Profis einzusetzen. Das ist ein guter Weg, aber auch ein Prozess. Die verschworene Einheit, die wir über die Jahre in der Regionalliga waren, sind wir nicht über Nacht geworden. Das braucht seine Zeit. Auch jetzt.

Bei den Heimspielen waren bisher nur 300 Zuschauer erlaubt, auswärts waren überhaupt keine RWO-Fans. Wie sehr fehlt der Mannschaft der Support?

Die Fans hatten immer einen großen Anteil an unserem Erfolg. Wenn ich mich erinnere, wie viele Spiele wir hier in den letzten Minuten noch dank der lautstarken Unterstützung von den Rängen gewonnen haben. Auch da haben wir oft 90 Minuten schlecht gespielt, aber solange das Ergebnis gestimmt hat, hat danach keiner unsere Leistung hinterfragt. Natürlich sind wir nicht der einzige Verein, der momentan auf seine Fans verzichten muss. Aber RWO lebt ganz besonders von seinen Anhängern. Nach dem WSV-Spiel haben uns einige Fans auf dem Parkplatz am Stadion empfangen. Jetzt könnte man meinen, nach einem 0:3 war es eine unangenehme Begegnung. Im Gegenteil. Die Fans waren sehr kommunikativ und haben uns gesagt, dass sie hinter uns stehen. Nur weil sie nicht im Stadion sein dürfen, heißt das nicht, dass sie uns nicht unterstützen. Ich glaube, gerade für die jungen und neuen Spieler war dieser Austausch sehr wichtig.

Inwieweit hat sich Ihre eigene Position innerhalb der Mannschaft verändert?

Als ich vor sieben Jahren zu RWO gekommen bin, gehörte ich ja noch zu den jungen Spielern. Mittlerweile bin jemand, der auch neben dem Platz seinen Mund aufmacht. Aber auch da wächst man von Jahr zu Jahr stetig hinein. Sportlich lief die vergangene Runde für mich nicht gut, wobei ich mit Mike Terranova immer im Gespräch war. Ich war also nie raus und habe mich auch nie darum gedrückt, mich in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Auch wenn das bedeutet, dass man eben nicht immer auf dem Rasen zum Einsatz kommt.

Was braucht es jetzt, um schon am Samstag in Aachen den Bock erfolgreich umzustoßen?

Wenn es die eine Antwort gäbe, wäre das Leben natürlich viel leichter. Was ich zuletzt schade fand, war, dass uns von einigen Seiten fehlende Kampfbereitschaft vorgeworfen wurde. Ich kann meine Hand dafür ins Feuer legen, dass jeder Spieler mit Leidenschaft dabei ist. Keiner möchte in dieser Situation sein, keiner will verlieren. Was wir aber brauchen ist vor allem eine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor, die hat uns seit Spieltag eins gefehlt. Das Tor machen zu wollen, daran werden wir arbeiten.

Sebastian Stachowiak stellte die Fragen.