RWO-Präsident: „Wird uns nach Corona nicht mehr erlaubt sein“

Auch in der neusten Ausgabe von „Sach ma‘, Vorstand“ auf vereinseigenen Facebook-Kanal stellte sich der RWO-Vorstand wieder den Fragen der Kleeblatt-Anhänger. Dazu gehörte auch die Frage, ob der Livestream zur Übertragung der Heimspiele in der Regionalliga West auch in der kommenden Saison fortgesetzt wird. „Das wird uns nach Corona nicht mehr erlaubt sein“, lautete die klare Antwort von RWO-Präsident Hajo Sommers.

Für die aktuelle Spielzeit, so Sommers weiter, haben die Vereine in der Regionalliga West lediglich eine Ausnahmeregelung erhalten, sich in Sachen Bilderrechte selbst zu vermarkten. Die gelte aber nur bis zum Ende der Saison, beziehungsweise bis wieder normale Zuschauerzahlen erlaubt sind. „Danach gehen die Bildrechte wieder zurück an den Verband“, erläutert Sommers, der von der Qualität des Streaming-Angebots der Rot-Weißen überzeugt ist.

„Ich finde, wir haben das beste Formart in der ganzen Regionalliga West und wahrscheinlich in allen Regionalligen. Das ist grundsätzlich unsere Überzeugung, wenn man etwas anständig macht, werden die Leute das auch honorieren. Mal gucken, ob es weiter aufgeht.“

„Einfach mal dran glauben. Es kommt, es wird“

Derweil ist Rot-Weiß Oberhausen am Samstag (14 Uhr) zu Gast bei der U23 von Borussia Dortmund, die derzeit hinter Rot-Weiss Essen auf Tabellenplatz zwei steht. „Ein schwieriges Ding“, weiß auch Vorstandsmitglied Thorsten Binder, wobei Sommers durchaus optimistisch nach vorne blickt. Wohl nicht zuletzt dank des 6:1-Erfolg gegen den Bonner SC am vergangenen Spieltag. „Einfach mal dran glauben. Es kommt, es wird. Obwohl, auf der anderen Seite, wenn wir gegen Dortmund gewinnen, dann hat Essen drei Punkte auf den BVB aufgeholt. Wollen wir das überhaupt?“