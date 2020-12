RWO-Präsident Sommers: Gespräch mit Pappas im neuen Jahr

Auch in der neuesten Ausgabe von „Sach ma‘, Vorstand“ stellten sich die RWO-Bosse rund um Präsident Hajo Sommers auf der vereinseigenen Facebook-Seite wieder den Fragen der Kleeblatt-Anhänger. Dabei rückten der vor rund zwei Monaten als Trainer des Regionalligisten entlassende Dimitrios Pappas und sein Nachfolger Mike Terranova in den Mittelpunkt des Interesses. „Wie geht es mit den beiden weiter?“, wollte es ein Fragesteller genau wissen. Schließlich hatte es von Vereinsseite nach der Freistellung von Pappas geheißen, man würde mit dem 40-Jährigen das Gespräch suchen, um eine mögliche Weiterarbeit im Verein zu besprechen.

„Wir haben uns bereits unterhalten. Nach Neujahr gibt es noch mal ein Gespräch mit Dimi. Da gucken wir, was geht“, so Sommers. „Man kann Menschen allerdings nicht Jobs unter ihrem Niveau anbieten. Es macht deshalb keinen Sinn, aus Dimi einen U9-Trainer zu machen. Da müssen wir gucken, wie es weitergeht.“

Vor seinem Engagement als Regionalliga-Coach hatte Pappas drei Jahre lang zusammen mit Benjamin Weigelt – jetzt in der Jugend des VfL Bochum tätig – äußerst erfolgreich die A-Junioren von RWO in der Bundesliga betreut.

„Holen wir Punkte gegen die nächsten Gegner, kann man darüber nachdenken“

Ob derweil sein Nachfolger Mike Terranova, der auch gleichzeitig sein Pappas’ Vorgänger war, längerfristig als RWO-Trainer fungieren wird, erklärte Sommers wie folgt: „Das ist abhängig davon – in Absprache mit Terra – wie denn jetzt der Rest der Saison läuft. Holen wir Punkte gegen die nächsten Gegner, kann man darüber nachdenken. Beide Seiten haben sich noch nicht entschieden.“

Eine Lösung scheint also für Januar angepeilt zu sein, wie der RWO-Präsident anfügt. „Es gibt einen Plan, den ich jetzt hier nicht verraten werde. Und dieser Plan muss im Januar umgesetzt werden“, so Sommers.

Ein Lob an die RWO-Verantwortlichen gab es derweil bezüglich ihres Livestream-Angebots bei den Heimspielen aus dem Stadion Niederrhein. Und das ausgerechnet aus Essen. „Ich muss es neidlos anerkennen, dass euer Livestream deutlich besser ist als unserer. Könnt ihr unseren Verantwortlichen nicht mal zeigen, wie man so etwas vernünftig aufzieht?“, lautete die Frage von Tom aus Essen, die Sommers beide Fäuste Richtung Zimmerdecke strecken ließ.

„Und deshalb sind wir, und da gebe ich dir vollkommen Recht, geiler“

„Ihr seit ganz nah dran am Aufstieg in dieser Saison, wir nicht. Dafür habt ihr gespart, auch am Livestream. Das muss man einfach mal so sehen. Wir bieten unseren Fans in dieser Scheiß-Zeit ein besseres Bild und mehr Service an und haben deshalb Geld in die Hand genommen. Und zwar nicht für den Aufstieg, sondern für den Livestream. Und deshalb sind wir, und da gebe ich dir vollkommen Recht, geiler“, so Sommers mit einem Augenzwinkern zu RWE-Fan Tom.

Seit dem ersten Saisonheimspiel (ein 0:0 gegen die U23 vom FC Schalke 04 am 13. September) streamt der Regionalligist über RWOtv alle Heimspiele der Kleeblätter. Dabei sind gleichzeitig drei Kameras mit höchster Auflösung auf die Spieler gerichtet, die entweder aus der Totale oder per Nahaufnahme das Spielgeschehen für die Zuschauer einfangen. Sommers: „Wir haben uns im März drangesetzt und überlegt: Was machen wir? Wir müssen ein Produkt liefern, was halbwegs anständig ist. Jetzt nicht Bayern München, Dortmund oder Schalke. Aber für einen Viertliga-Verein ist das in Ordnung.“