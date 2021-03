RWO-Präsident: „Nils Winter hat ein Angebot vorliegen“

Oberhausen. Bei „Sach ma’, Vorstand“ äußerten sich die RWO-Bosse über eine mögliche Vertragsverlängerung von Nils Winter und Ex-Trainer Dimitrios Pappas.

Auch in der neuesten Ausgabe der vereinseigenen Plauderrunde „Sach ma‘, Vorstand“ stellten sich die RWO-Verantwortlichen rund um Klub-Präsident Hajo Sommers wieder den Fragen der Kleeblatt-Anhänger. Dabei stand das Thema einer möglichen Vertragsverlängerung von Nils Winter auf der Agenda. Schließlich spielt der 27-jährige Rechtsverteidiger, der vergangene Saison noch in der Regionalliga Südwest beim SV Elversberg kickte, eine starke Runde. Zuletzt beim 3:1-Heimsieg über Alemannia Aachen bereitete der gebürtige Wolfsburger das 1:0 durch Sven Kreyer vor.

„Kollege Winter hat ein Angebot vorliegen“, macht Sommers auf Nachfrage eines RWO-Fans deutlich. Somit liegt es nun an Winter selbst, ob er auch in der neuen Saison mit dem Kleeblatt auf der Brust auflaufen wird. Wichtige Stützen im Team von Trainer Mike Terranova hatten bereits in den vergangenen Wochen ihre Verträge verlängert, darunter Sven Kreyer, Tim Stappmann, Robin Benz und Kapitän Jerome Propheter.

RWO punktetechnisch bestes Rückrunden-Team

Nils Winter gehört bei RWO zu den absoluten Leistungsträgern. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

In der Fußball-Regionalliga-Tabelle stehen die Rot-Weißen vor der Partie am Samstag (14 Uhr) gegen die U23 des 1. FC Köln auf dem sechsten Tabellenplatz. Mit bisher 19 geholten Zählern ist die Terranova-Elf vor Preußen Münster und Borussia Dortmund II das punktetechnisch beste Team der Rückrunde.

Auch zu einer weiteren Personalie nahm Deutschlands wohl redseligstes Vereinsgremium Stellung: Ex-Trainer Dimitrios Pappas. „Dimi ist bis zum 30. Juni noch angestellt als Trainer der ersten Mannschaft. Wir erfüllen da unseren Vertrag, natürlich. Das tun wir in der Regel seit Jahrzehnten“, erklärt Sommers. „Dimi einen Job als U15-, U14- oder U13-Trainer anzubieten, empfinden wir als eine Unverschämtheit. Das machen wir nicht. Eine andere Position haben wir momentan aber nicht frei. Von daher sieht es so aus, dass wir uns am 30. Juni mit Blick auf das Arbeitsverhältnis trennen werden.“

Sommers: „Ich glaube nicht, dass wir Dimi verloren haben“

Nach einer 1:2-Niederlage bei Alemannia Aachen im vergangenen Oktober war Pappas als RWO-Trainer freigestellt wurden. Zuvor hatte der Aufstiegsheld von 2008 drei Jahre lang sehr erfolgreich gemeinsam mit Benjamin Weigelt die A-Junioren der Rot-Weißen in der Bundesliga betreut.

Wohl auch wegen der gemeinsamen Vergangenheit will Sommers ein Hintertürchen für Pappas auflassen. „Wenn sich bei uns wieder etwas ändert, dann kommen wir gern wieder zusammen. Ich glaube nicht, dass wir Dimi verloren haben, zumindest nicht vom Herzen her.“​