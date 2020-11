RWO-Präsident Hajo Sommers spricht über die Corona-Hilfen

Auch in der neusten Ausgabe von „Sach ma‘, Vorstand“ auf dem vereinseigenen Facebook-Kanal stellte sich der RWO-Vorstand den Fragen der Kleeblatt-Anhänger. Dabei nahmen die RWO-Bosse rund um Präsident Hajo Sommers noch einmal Stellung zum illegalen Fußballturnier vom vergangenen Sonntag , welches auf dem Vereinsgelände vom Turnerbund Oberhausen und SC 20 von der Polizei beendet wurde. Demnach wird der Regionalligist prüfen, ob auch RWO-Jugendspieler mit dabei waren. „Wir bleiben da dran und gucken, was wir rauskriegen“, so Sommers.

Doch eines sei für den RWO-Präsidenten klar. „Ich glaube nicht, dass Zehnjährige solche Turniere heimlich planen. Das sind Menschen, die deutlich älter sind. Wir werden keinen Zehnjährigen deshalb hängen, für etwas, dessen Tragweite ihm gar nicht bewusst war. Wenn es jemand war, egal wer, der älter ist als zehn oder auch 15, 16 dann muss man sich da Konsequenzen überlegen.“

„Wir gehen aber sehr wahrscheinlich auch nicht an Corona kaputt“

Daneben nahmen die RWO-Bosse auch Stellung zu der bisher beantragten Corona-Hilfe. „Von Corona-Hilfe eins haben wir 70.000 Euro bekommen. Corona-Hilfe zwei wird noch beantragt, die wird aber nicht mehr so hoch ausfallen, weil wir zwischendurch Einnahmen erwirtschaftet haben und Dinge wieder abziehen müssen“, erklärt Sommers. Wie hoch dagegen Corona-Hilfe drei sein wird, hängt von den Landesmitteln ab. „Bei den Landesmitteln haben wir gerechnet, jetzt muss das durch den Steuerberater geprüft werden.“ Die Summe würde laut Sommers bei 80.000 und 120.000 Euro liegen.

Insgesamt habe RWO bisher 25.000 Euro aus der Soforthilfe bekommen, 23.000 von Landessportbund und eben 70.000 aus der ersten Corona-Hilfe. „Dagegen stehen nicht gemachte Eintrittsgelder von rund 300.000 Euro. Wir haben auch knappe 300.000 Euro an Sponsoren-Gelder im Gegensatz zum letzten Jahr verloren. In die Gewinnabteilung kommen wir am Ende der Saison eher nicht“, führt Sommers aus, wobei er anmerkt: „Wir gehen aber sehr wahrscheinlich auch nicht an Corona kaputt.“

„Für uns ist er nicht finanzierbar“

Für teure Transfers sei somit aber auch in Zukunft kein Geld da, womit bereits die Frage eines Fans beantwortet wurde, der nach einer Rückholaktion von Moritz Stoppelkamp fragte. Dieser würde, so der Fragesteller, „doch sicherlich gerne den Herbst seiner Karriere bei RWO ausklingen lassen, falls sein jetziger Verein, Drittligist MSV Duisburg , absteigen würden.“ „Nein, er ist nicht mehr im Herbst, sondern schon im Winter seiner Karriere“, meinte daraufhin Vorstandsmitglied Thorsten Binder, worauf Sommers entgegnete: „Dafür ist er aber gut. Das muss man mal so sagen.“ Stoppelkamp spielte von 2008 bis 2010 an der Lindnerstraße und war im Anschluss zu Hannover 96 gewechselt. „Für uns ist er nicht finanzierbar“, beendete Binder schließlich die Transferüberlegungen.

Derweil wird „Sach ma‘, Vorstand“ in Zukunft nicht mehr über den RWO-Facebook-Kanal übertragen. Stattdessen wird das beliebte Format immer vor den Kleeblatt-Heimspielen live aus dem Stadion Niederrhein über Livestream unter www.rwo-live.tv zu sehen sein. Dies wird somit am Sonntag um 13 Uhr, also 60 Minuten vor dem Anpfiff des Heimspiels gegen Rot-Weiss Ahlen , der Fall sein.