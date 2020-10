Oberhausen. Der „Oberhausener Weg“, auf den man sich beim SC Rot-Weiß eingelassen hatte, wird also fortgesetzt, und das ist gut so, findet Gustav Wentz.

Der „Oberhausener Weg“, auf den man sich beim SC Rot-Weiß nach dem unseligen Intermezzo mit Mario Basler eingelassen hatte, wird also fortgesetzt, und das ist gut so. Natürlich bleibt ein bitterer Nachgeschmack, denn Dimitrios Pappas ist eine ehrliche Haut, ein sympathischer Kerl, ein Mann, auf den Verlass ist. Darum flossen an der Lindnerstraße gestern Tränen. Bei Hajo Sommers, bei Thorsten Binder, bei Dimi, der mit feuchten Augen nach Hause fuhr.

Pappas ist an den Umständen gescheitert, an zu vielen Verletzten (was ein Problem der kompletten Funktionsabteilung sein kann), an der Kader-Zusammenstellung, die nicht passgenau aussieht, an der Corona-Pandemie, die Vorbereitung und Saisonstart massiv behinderte, an seiner fehlenden Erfahrung im Umgang mit Männermannschaften.

Als Aktiver war Pappas oft genug in Abstiegskämpfe verwickelt, so dass er wissen musste, was auf ihn zukam. Vielleicht war er zu „lieb“, denn bei allen Beteuerungen seiner Spieler, „selbstverständlich alles zu geben“, gab es doch ein paar Akteure, die irgendwas nicht verstanden haben, mit denen er aber erstaunliche Langmut bewies. Shun Terada etwa ist ein Fremdkörper geblieben, der mal hier und mal da auftaucht, insgesamt aber nicht weiß, wohin er laufen soll. Er ist nur das eklatanteste Beispiel.

Die Verletztenliste ist immer noch lang, und insofern ist Mike Terranova um seine Arbeit nicht zu beneiden. Er bekommt allerdings nahezu unbegrenzten Vertrauensvorschuss, wahrscheinlich auch von den Spielern. Dass „Terra“ seinem Freund die Aufgabe schwer gemacht hat, weil er als Trainer für positive Auftritte in Serie sorgte, trifft ihn. Er fühlt sich aber auch in die Pflicht genommen, weil er sich dem Verein gegenüber mitverantwortlich sieht. Das vergisst Terranova nicht. RWO hat ihm immerhin die wertvolle Ausbildung zum Fußballlehrer ermöglicht.

Die wäre auch Pappas anzuraten. Wenn es nicht gleich mit einem neuen Lehrgang klappen sollte, möchte man ihm eine Zeit als Assistent gönnen, warum eigentlich nicht bei RWO?