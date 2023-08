RWO: Oberhausener Pokalderby in Klosterhardt terminiert

Oberhausen. Der Pokal-Termin für das Oberhausener Stadtderby Arminia Klosterhardt - RWO steht fest. Fan-Shop ist wieder geöffnet.

Die Terminierung der ersten Runde des Fußball-Niederrheinpokals ist erfolgt. Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen wird am 29. August in den Wettbewerb starten. Nachdem die Auslosung des Niederrheinpokals für die erste Runde ein Oberhausener Stadtduell ergeben hatte, steht nun der Termin für das Spiel. Die Mannschaft von Jörn Nowak gastiert am 29. August beim Landesligisten Arminia Klosterhardt zur ersten Runde des Niederrheinpokals. Der Anstoß an der Sportanlage am Hans-Wagner-Weg wird um 19 Uhr erfolgen.

Das rote Heimtrikot, das schwarz-goldene Auswärtstrikot und das grüne Ausweichtrikot sind ab sofort im RWO-Onlineshop unter www.rwofanshop.de verfügbar. Trikots in Kindergrößen sind von 3XS bis XS für 59,95 Euro und Erwachsenengrößen von S bis 4XL für 69,95 Euro erhältlich. Auch der RWO-Fanshop ist aus der Sommerpause zurück und wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten dienstags 14-18 Uhr und mittwochs bis freitags von 10-14 Uhr geöffnet.

