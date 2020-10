RWO nutzt dieses Wochenende auf dem Trainingsplatz

Mitten im Abschluss-Training kam plötzlich die Nachricht von der Spielaussetzung. „Wir waren gerade dabei, die Jungs auf Köln vorzubereiten, da kommt unser Torwarttrainer und sagt: Der Spieltag ist abgesagt“, berichtet U19-Coach Markus Kaya. Eigentlich hätten die A-Junioren von Rot-Weiß Oberhausen Samstag zum Bundesliga-Duell bei Viktoria Köln antreten sollen.

Doch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) setzte mit Blick auf die jüngsten Beschlüsse der Politik zur Eindämmung der Corona-Pandemie den kommenden Spieltag aus. Für Kaya eine „ärgerliche und nicht wirklich nachvollziehbare Entscheidung.“

14 Tage Vorbereitung wären nötig

Der Vorsitzende des DFB-Jugendausschusses, Walter Fricke, hatte die Absage wie folgt begründet: „Natürlich würden wir unseren Spielern gerne die Möglichkeit geben, sich weiterhin auf dem Platz miteinander zu messen und sich so bestmöglich zu entwickeln. Aber wir möchten als Sportverband auch unserer gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen und ein gutes Vorbild für die Spieler und Vereine abgeben.“ In den kommenden Tagen berät der DFB-Jugendausschuss über den Umgang mit den Beschlüssen hinsichtlich des weiteren Spielbetriebes der Juniorenligen im November. Eine Entscheidung trifft das DFB-Präsidium Anfang kommender Woche.

Derweil ist für den RWO-Trainer bereits klar, wie es weitergeht. Nämlich gar nicht. „Ich gehe davon aus, dass wir in diesem Jahr nicht mehr spielen werden.“ Schließlich wird bei den Kleeblättern der Trainingsbetrieb für den Jugendbereich ab der kommenden Woche bis Ende November ruhen. „Laut Terminplan würden wir direkt am 6. Dezember gegen den 1. FC Köln spielen. Das geht ja gar nicht. 14 Tage Vorbereitung braucht man auf jeden Fall und dann wäre fast schon Weihnachten“, rechnet Kaya vor, dessen Planungen bezüglich des Viktoria-Spiels nun hinfällig sind.

Markus Kaya: „Wir hatten uns sehr auf die Partie gefreut“

„Wir hatten uns natürlich einen Plan entwickelt und uns auf die Partie sehr gefreut. Dass jetzt so kurzfristig die Absage kam, ist sehr schade“, so der Linienchef, der von seinen Jungs volle Konzentration von der ersten Minute an sehen wollte. „Gerade da hatte es besonders beim 1:3 gegen Leverkusen gehapert, wo wir die erste Halbzeit völlig verschlafen haben.“

Doch anstatt in der Domstadt auf Punktejagd zu gehen, soll nun das Wochenende auf dem Trainingsplatz genutzt werden. „Wir haben ja nur noch diese zwei Tage und die möchte ich auch unbedingt nutzen, um den Spielern noch ein paar wichtige Dinge mit auf den Weg zu geben.“

Individuelle Trainingspläne werden angepasst

Dazu werden individuelle Trainingspläne gehören, die bereits in der jüngeren Vergangenheit zum Einsatz kamen. „Die werden angepasst“, macht sich Kaya bereits Gedanken bezüglich Stabilitäts- und Kraftübungen im Home-Office. Sorgen um einen kompletten Bundesliga-Abbruch macht sich der 41-Jährige derweil nicht. Schließlich habe der DFB mit der Entscheidung für eine „einfache Runde“, sprich ohne Rückspiele, gut im Falle einer Spielpause wegen der Corona-Pandemie vorgesorgt. „Wir werden die Saison schon zu Ende spielen. Wann es aber genau wieder losgeht, werden wir sehen.“