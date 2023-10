RWO-Neuzugang Niemeyer: „Wir behalten die Köpfe aber hoch“

Oberhausen. Der RWO-Neuzugang sorgte im zweiten Durchgang für Dampf über links, war am Ende ebenso angefressen wie sein Trainer, verweist aber auf die Serie.

Michel Niemeyer sorgte zur zweiten Halbzeit für Dampf auf der linken Seite. Der Außen konnte am Ende mit dem Remis aber auch nicht zufrieden sein. Ein Gespräch.

War das ein klassisches Spiel nach dem Motto: „Wenn du das zweite Tor nicht machst, fängst du dir einen ein“?

Ja, kann man so sagen, so läuft Fußball manchmal. Es ist ärgerlich, dass wir es versäumt haben, den zweiten Treffer nachzulegen und kurz vor Schluss den Ausgleich kassiert haben. Wir hätten hier stehen und uns über drei Punkte freuen können.

Bis auf die Schlussphase habt ihr in der Defensive kaum etwas anbrennen lassen. Habt ihr euch nach hinten raus zu sicher gefühlt?

Zu sicher nicht. Ich glaube aber, dass jeder von uns das Spiel über ein gutes Gefühl hatte, weil wir die Dinger gut wegverteidigt haben. Es ist ja nicht so, dass Wuppertal eine Gurkentruppe ist, die haben schon Qualität vorne drin stehen. Dennoch darf uns das so kurz vor Schluss nach einer Standardsituation nicht passieren und wir werden das analysieren. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt zehn Spiele ohne Niederlage, darauf sollten wir aufbauen.

Ist das Ergebnis vielleicht trotzdem ein gerechtes Unentschieden, weil es im ersten Durchgang die strittige Szene im Oberhausener Strafraum gab, die zum Elfmeter hätte führen können?

Ich konnte die Szene von der Bank aus nicht so gut sehen. Aber wenn du fast 90 Minuten führst, fühlt sich so ein Unentschieden nicht gerecht an. Den Punkt müssen wir jetzt mitnehmen und nächste Woche haben wir wieder die Chance auf einen Dreier, es geht immer weiter. Der Abstand auf den ersten Platz beträgt gerade einmal drei Punkte und die Saison ist noch lang. Unser großes Plus ist unsere lange Ungeschlagen-Serie und auch unsere wenigen Gegentore. Vorne könnten wir noch konsequenter werden.

Trainer Jörn Nowak war nach dem Unentschieden richtig sauer. Welche Emotionen hat man als Spieler nach dem Spielausgang?

Ich glaube, jeder von uns ist ein Stück weit angefressen, dass wir den Sack nicht zugemacht oder mit einem 1:0 das Spiel beendet haben. Ich glaube, unser Trainer ist wahrscheinlich auch ein Stück weit sauer, dass er vom Schiedsrichter die Rote Karte bekommen hat und nun wahrscheinlich ein Spiel gesperrt ist. Etwas geknickt sind wir jetzt alle, denn wir haben zwei Punkte verloren. Aber wir behalten die Köpfe oben.

Die Fragen stellte

MICHA KORB

