RWO: Neukäufer von Dauerkarten zahlen mehr als Altkunden

Oberhausen. Bis zu 20 Prozent unterscheiden sich die Preise bei Dauerkarten für RWO zwischen bisherigen und neuen Inhabern. Eine Auflistung der Preise.

Aktuell bereitet sich das Team von Rot-Weiß Oberhausen im niederrheinischen Kleve auf die Saison 2021/22 vor. Währenddessen läuft an der heimischen Lindnerstraße der Dauerkartenverkauf auf Hochtouren. Mit Blick auf die Inzidenzzahlen in Sachen Corona und die Vorverkaufszahlen empfehlen die Rot-Weißen ihren Fans weiterhin, sich die Jahrestickets zuzulegen.

Das Spieljahr 20/21 hat gezeigt, wie schnell man als Zuschauer Probleme bekommt, ins Stadion zu kommen. „Wenn dann aber wieder Zuschauer zugelassen werden, muss man eine Regelung finden“, erklärt Organisationsleiter Jörg Groth: „Wir sind zuversichtlich, dass wir die Saison wieder mit Zuschauern angehen können. Wie viele es werden, bleibt zwar nach wie vor den Vorgaben der Politik überlassen, aber wir halten daran fest, dass Dauerkarteninhaber auch weiterhin Vorrang haben werden. Das hat sich in diesem Jahr bewährt.“

RWO ist mit der Planung von 18 Heimspielen in den Ticketverkauf gestartet. Nun steht aber so gut wie fest, dass es 19 Heimspiele werden, da der KFC Uerdingen an seinem Regionalliga-Kader bastelt und ihn wohl auch ins Rennen schicken wird. Groth verspricht: „Das wird an unseren Ticketpreisen nichts ändern. Dann bekommen unsere Fans eben das 19. Heimspiel on top.“

Die neue RWO-Dauerkarte kann im Online-Ticketshop sowie über die Ticket-Hotline 01803 019040 (9 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz, max. 42 Cent/Minute aus dem deutschen Mobilfunknetz) bestellt werden. Alternativ kann man/frau die Dauerkarte in der RWO-Geschäftsstelle am Stadion bestellen.

Die Preise variieren stark. Neue Käufer von Dauerkarten zahlen zehn bis 20 Prozent mehr als bisherige Inhaber von Dauerkarten (DK). Die Kennzeichnungen: * = neuer DK-Käufer / **= bisheriger DK-Inhaber

Die Preise:

Revierkraft-Stehtribüne: Tageskarte Vollzahler 12 Euro/ Kind fünf; Dauerkarte 216*/180**; Dauerkarte Mitglied 192* 160**; Dauerkarte Jugend 100*, 90**; Dauerkarte Mitglied Jugend 90, 80**

Rollstuhlfahrer (inkl. Begleitperson) Tageskarte sechs, Dauerkarte 108, Dauerkarte Mitglied 96.

Stoag-Tribüne Blöcke A, B: Tageskarte Vollzahler 17, Kind acht; Dauerkarte 306* 270**; Dauerkarte Mitglied 272* 240**; Dauerkarte Kind 144*, 144**; Dauerkarte Mitglied Kind 128*, 128**; Familienblock Ü (1 Erw. + max. 3 Kinder bis 14 Jahre) Tageskarte 20, Dauerkarte 320; Mitglied im Rasmus-Club 160.

evo-Haupttribüne Blöcke A1, D1, E1: Tageskarte Vollzahler 22, Kind acht; Dauerkarte 396,* 360**; Dauerkarte Mitglied 352*, 320**; Dauerkarte Kind 144*, 144**; Dauerkarte Mitglied Kind 128, 128**.

Parkplatzkarten werden wegen mangelnder Kapazität als Kaufkarte nicht angeboten. Die Blöcke Emscherkurve 1 und 4 werden nur noch bei Bedarf als Tageskarten angeboten.

Tageskassenaufschläge am Stadion werden keine erhoben. Kinderkarten gelten von sechs bis 13 Jahren. Jugendkarten gelten von sechs bis einschließlich 17 Jahren. Dauerkarten werden immer postalisch zugestellt – Versand 3,90 Euro.

