RWO: Neue Dauerkarte kann zum VIP-Ticket werden

Ungefähr so steilgehen wie Shaibou Oubeyapwa nach seinem Siegtreffer für die Kleeblätter gegen die Schalker U23 dürften die vier Verlosungsgewinner, deren „Ewichkeitskarten“ bei RWO dauerhaft in VIP-Tickets umgewandelt werden.

Oberhausen. Die neue „Ewichkeitskarte“ bei RWO kann sogar zum dauerhaften VIP-Ticket werden. Die Verlosung dafür steigt im Rahmen des Pokalspiels gegen RWE.

Seit diesem Monat gibt es beim Fußball-Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen die „Ewichkeitskarte“. Diese ist nicht nur drei, fünf oder zehn Jahre gültig. Sie ist auch übertragbar und für alle Ligen ohne Aufschlag gültig. Um den Kaufanreiz noch größer zu machen, legt RWO noch einen drauf: Vier der auf 250 limitierten Tickets werden dauerhaft zu VIP-Tickets aufgewertet.

„Essen, Trinken, live Fußball gucken! Das klingt in der heutigen Zeit total abgefahren. Aber der Tag wird kommen. Und dann wollen wir ein großes Fest feiern“, so die Kleeblätter in einer Mitteilung. „Mit Essen vom Feinsten, Bier vom Fass und Fußball zum Anfassen! Und dann können vier der treuesten Fans mitessen, mittrinken und auch mit Fußball gucken. Also: einmal wie die ,Großen’ – und das bis zu zehn Jahre lang!“

Interessenten sollten sich beeilen

Wer sich die Chance auf die „Ewichkeitskarte“ nicht entgehen lassen will, sollte schnell zuschlagen. Ein großer Teil der verfügbaren Tickets hat bereits den Besitzer gewechselt. Die Aktion läuft bis Dienstag, 11. Mai (16 Uhr) oder bis das Kontingent vergriffen ist. Die Auslosung erfolgt im Rahmen des Niederrheinpokal-Viertelfinalspiels gegen Rot-Weiss Essen (12. Mai, 19 Uhr, Stadion Niederrhein).

Die Preise für die „Ewichkeitskarte“, drei Jahre, evo-Haupttribüne: 704 Euro; Stoag-Tribüne: 604, Revierkraft-Stehtribüne: 404; Fünf Jahre: Haupttribüne: 1304, Stoag: 1004, Revierkraft: 704 Euro; Zehn Jahre: Haupttribüne: 2604, Stoag: 2004, Revierkraft: 1404 Euro.

