RWO-Nachwuchsspieler Semih Köse wechselt zum 1. FC Bocholt

Oberhausen. Semih Köse wechselt aus der U19 von RWO zum Oberligisten 1. FC Bocholt. Der 18-Jährige kam auch dreimal für das Regionalliga-Team zum Einsatz.

Semih Köse wechselt aus der U19 von Rot-Weiß Oberhausen zum Fußball-Oberligisten 1. FC Bocholt. Der 18-jährige Rechtsverteidiger absolvierte in dieser Spielzeit unter Trainer Markus Kaya alle drei ausgetragenen Partien in der A-Jugend-Bundesliga. Im Duell gegen Rot-Weiss Essen hatte er mit seinem Treffer per Strafstoß den 3:2-Derbyerfolg perfekt gemacht. Daneben kam Köse in dieser Spielzeit auch dreimal in der Regionalliga-Mannschaft von RWO zum Einsatz, jeweils noch unter der Leitung von Ex-Trainer Dimitrios Pappas.

Ausgebildet wurde Köse, der in Bocholt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 unterschrieb, in den Nachwuchsleistungszentren von RWE und Fortuna Düsseldorf. „Wir wollen ihm die nötige Zeit geben, um sich zu entwickeln und glauben fest daran, dass er ein wichtiger Teil der Mannschaft werden kann“, wird Stephan Engels, Sportlicher Leiter des 1. FC Bocholt, auf der Klubhomepage zitiert, während Köse erklärt: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und bin glücklich, dass ich den Verein vertreten und unterstützen darf. Ich hoffe auf eine erfolgreiche und verletzungsfreie Zeit.“