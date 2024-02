RWO-Ligakonkurrent SSVg Velbert trennt sich von Dimi Pappas

Velbert/Oberhausen Fußball-Regionalligist SSVg Velbert hat sich nach der 0:5-Pleite gegen Fortuna Düsseldorf II von Trainer Dimitrios Pappas getrennt.

Fußball-Regionalligist SSVg Velbert hat sich von Trainer Dimitrios Pappas und Co-Trainer Chris Dorda getrennt. „Wir haben in der Winterpause nachgelegt und sechs neue gestandene Spieler für den Abstiegskampf hinzugewonnen. Auf dem Platz hat sich dies leider nur in zwei Vorbereitungsspielen und im ersten Liga-Spiel gegen Gütersloh bemerkbar gemacht“, begründet SSV-Präsident Oliver Kuhn die Entscheidung. „Bewertet man die Leistungen beim 0:3 gegen Oberhausen und nun die katastrophale 0:5 Niederlage gegen Fortunas U23 aus Düsseldorf am vergangenen Samstag, so blieb uns keine Alternative, als die Notbremse zu ziehen, um noch eine positive Änderung in Richtung Klassenerhalt herbeizuführen.“

Pappas, der als Spieler mit Rot-Weiß Oberhausen 2008 den Aufstieg in die 2. Bundesliga schaffte und als Trainer die U19 und die Regionalliga-Mannschaft der Kleeblätter betreute, hatte in der Saison 22/23 das Oberliga-Team der SSVg Velbert als souveränen Spitzenreiter in die Regionalliga geführt. Nach vier Punkten aus den ersten beiden Saisonspielen, darunter ein 2:2 bei RWO, konnte Velbert in den folgenden 18 Partien aber lediglich zehn weitere Zähler sammeln (Punkteschnitt von 0.7 pro Spiel).

Velbert steht nach der 0:5 Pleite gegen die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf am vergangenen Wochenende auf dem letzten Tabellenplatz. Der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt fünf Punkte. Zudem stellen die Velberter die zweitschlechteste Abwehr (47 Gegentore) und den zweitschlechtesten Angriff (20 Treffer) der Liga. Wer die Nachfolge antreten wird, ist aktuell noch offen.

Das Aus von Dimitrios Pappas ist die neunte Trainerentlassung der laufenden Regionalliga-West-Saison. (stacho)

