Oberhausen. Der Umbruch bei RWO reift zu einer sportlichen Krise. Die sieglosen Oberhausener verloren mit dem 1:2 in Aachen das dritte Spiel in Folge.

Auch im siebten Anlauf blieb RW Oberhausen in der Fußball-Regionalliga ohne Sieg, schlimmer noch: RWO kassierte mit dem 1:2 (0:1) bei Alemannia Aachen die dritte Pleite in Folge. Nur noch das bessere Torverhältnis gegenüber dem VfB Homberg trennen die Kleeblätter von der Roten Laterne.

Kleeblatt-Coach Dimi Pappas hatte erneut einige Veränderungen gegenüber dem 0:3 in Wuppertal vorgenommen, etwas überraschend auch zwischen den Pfosten. Erstmals durfte Neuzugang Robin Benz für Eigengewächs Justin Heekeren ran. Sein Debüt nach längerer Verletzungspause feierte ebenfalls direkt in der Startelf Tanju Öztürk, zudem begann Youngster Jan Bachmann. Zunächst zugucken mussten dafür Jan Wellers und Alex Scheelen, in Wuppertal noch die Doppel-Sechs der Rot-Weißen.

Corona-Schutzmaßnahme: Keine Zuschauer am Aachener Tivoli erlaubt

Durch die auch in Aachen in den letzten Tagen stark angestiegenen Fallzahlen von Covid19-Erkrankungen fand die Partie im eigentlich Bundesliga-tauglichen Stadion am Tivoli vor leeren Rängen statt. In wieweit sich die lautstarken Aachener Fans, deren Gesänge im Stadion gut zu hören waren, an die Abstandsregeln gehalten hatten, war nicht zu klären.

Geisteratmosphäre am Tivoli. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

Die Gäste wollten direkt die Initiative übernehmen. Nicht einmal eine Minute war gespielt, als Sven Kreyer in der Mitte die Vorarbeit von Shaibou Oubeyapwa nur um Zentimeter verpasste. Das sah einstudiert und gut aus.

Doch die kalte Dusche kam diesmal auch noch früher als in Wuppertal. Bachmann verlor das Leder im defensiven Mittelfeld und scheiterte auch mit seinem Versuch des taktischen Fouls. Am Ende der Oberhausener Fehlerkette nickte Stipe Batarilo-Cerdic die Flanke von Kai-David Bösing aus kurzer Distanz zum 1:0 für die Gastgeber ein (14.). Benz war wohl aus Respekt vor dem Effet des Balles vom Tor weg im Kasten geblieben. So sah er in dieser Szene zumindest nicht glücklich aus.

RWO mühte sich, kam gegen abgeklärte Alemannen aber überhaupt nicht zur Entfaltung. Immerhin: Langholz wie noch in den ersten Partien wurde vermieden. Der Aufbau wirkte abgeklärter, aber eben auch harmlos, weil häufig zu langsam.

Zudem passte es vorne gar nicht mehr. Shun Terada, dem seine Kollegen zuletzt noch vier Großchancen aufgelegt hatten, sah fast keinen Ball – auch, weil seine Laufwege nichts mehr mit den Gedanken der Mitspieler zu tun hatten. Trotzdem durfte der Japaner durchspielen.

Maik Odenthal feiert Comeback mit Traumtor zum Ausgleich

Groß war der Jubel, aber auch nur kurz nach dem Traumtor-Comeback von Maik Odenthal. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

Nach dem Seitenwechsel feierte Maik Odenthal für Bachmann nach auskurierter Kreuzbanddehnung sein Comeback. Und einen Führungsspieler, wenngleich ohne Spielpraxis, konnten die Kleeblätter gut gebrauchen. Und dessen technische Fähigkeiten. Denn Odenthal legte sich den Ball aus 25 Metern selbst hoch vor und traf traumhaft oben rechts zum 1:1-Ausgleich (54.).

RWO glaubte an sich, wollte mehr und Kreyer hätte die Partie gänzlich drehen können, brachte den Kopfball nach schöner Flanke von Dominik Reinert aber nicht kontrolliert Richtung Kasten (63.).

Stattdessen der erneute Nackenschlag nach einem unnötigen Querpass und damit Ballverlust von Öztürk. Aachens Joker Dahmani durfte nach einem langen Ball von Galle auf Benz zulaufen, umkurvte den Oberhausener Schlussmann und schob zum 2:1 für die Platzherren ein (66.).

Den Kleeblättern lief die Zeit davon, um erneut zu reagieren. Der ramponierte Rasen war dafür nicht hilfreich. Doch am Untergrund lag es nicht, dass RWO auch in Aachen verlor und noch weiter in den Abstiegskampf rutschte. Es ist früh in der Saison und damit sicherlich noch vor dem Winter zu korrigieren. Aber nicht mit dem Auftritt nach dem neuerlichen Rückstand, im dem große Abstimmungsprobleme, teilweise durch Slapstick-Einlagen offengelegt wurden.

So geht es nicht.

Alemannia: Mroß; Garnier, Uchino, Heinze, Hackenberg, Boesen (82. Rakk), Blumberg, Müller, Galle, Bösing (57. Dahmani), Batarilo-Cerdic (86. Arifi).

RWO: Benz; Stappmann, Goralski, Bachmann (46. Odenthal), Reinert, Winter, Öztürk (77. Steinmetz), Propheter, Terada, Oubeyapwa (85. Köse), Kreyer.

Tore: 1:0 Batarilo-Cerdic (14.), 1:1 Odenthal (54.), 2:1 Dahmani (66.).

Gelbe Karte: Bösing, Hackenberg, Uchino - Kreyer, Terada, Öztürk.

Schiedsrichter: Florian Visse.