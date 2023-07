RWO: Jan-Lucas Dorow wechselt zu Eintracht Trier

Oberhausen. Nach zwei Jahren verlässt Mittelfeldakteur Jan-Lucas Dorow Rot-Weiß Oberhausen und schließt sich in der kommenden Saison Eintracht Trier an.

Jan-Lucas Dorow wechselt von Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar zu Eintracht Trier. Der 30-Jährige war im Sommer 2021 von Rot-Weiss Essen an die Lindnerstraße gewechselt und hatte für die Kleeblätter in 61 Pflichtspielen zehn Treffer erzielt. Bei seinem neuen Klub hat der Mittelfeldakteur einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben.

„Ich bin froh wieder zurück in der Region zu sein. Es macht mich glücklich bei der Eintracht gelandet zu sein und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, um die gesetzten Ziele zu erreichen“, erklärt Dorow zu seinem Wechsel nach Trier.

Dorow durchlief die Jugendabteilung der SG Blaubach-Diedelkof, dem SV Kohlbachtal und des 1. FC Kaiserslautern. Dort schaffte der Offensivmann in der Saison 2013/14 den Sprung über die U23 zu den Profis in die 2. Bundesliga. Im Liga-Unterhaus absolvierte er vier Spiele unter Kosta Runjaic für die „Roten Teufel“, ehe er an den 1. FSV Mainz 05 ausgeliehen wurde. Über Wormatia Worms landete Dorow schließlich bei Rot-Weiss Essen. Von dort aus ging es für den Rheinland-Pfälzer (geboren in Zweibrücken) weiter Richtung Oberhausen.

RWO: Stephan Engels wird neuer Chefscout beim SC Verl

„Er wird unser Offensivspiel mit seiner Qualität und Erfahrung verbessern. Jan-Lucas ist ein sehr zuverlässiger und kreativer Spieler. Nach langen Verhandlungen sind wir sehr glücklich, dass er sich für die Eintracht entschieden hat“, freut sich auch SVE-Teammanager Stefan Fleck über die Neu-Verpflichtung.

Ebenfalls eine neue Herausforderung hat Stephan Engels gefunden. Der 32-Jährige, der seit dem vergangenen Sommer als Scout für die Kleeblätter aktiv war, verstärkt beim Drittligisten SC Verl die Abteilung Scouting und Recruiting. (stacho)

