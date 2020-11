RWO in zehn Jahren? „Mindestens eine Spielklasse höher“

Oberhausen. Der RWO-Vorstand spricht über den Rückgang der Sponsoren-Gelder in Corona-Zeiten und wo sie den Verein und sich selbst in zehn Jahren sehen.

Auch in der neusten Ausgabe von „Sach ma‘, Vorstand“ stellte sich der RWO-Vorstand mit Hajo Sommers , Thorsten Binder und Jürgen Kempe wieder den Fragen der Kleeblatt-Anhänger. Dabei nahmen die Vereinsbosse noch einmal Bezug auf die vergangene Woche von Sommers getätigte Aussage, dass dem Verein bis zum Saisonende etwa 300.000 Euro an Sponsoren-Gelder verloren gehen werden. Woran liegt das, wollte es ein RWO-Fan genauer wissen.

„Das hat vielfältigste Gründe“, berichtete Binder. Dazu gehört, dass sich viele Sponsoren erst zu Beginn des neuen Jahres wieder melden würden, wenn sie sich einen genauen Überblick über ihre finanzielle Lage in Corona-Zeiten verschafft haben. Auch können derzeit viele Sponsoren aufgrund von Kurzarbeit keine entsprechenden Gelder locker machen. Zudem, so Sommers, „haben wir viele Gastronomen im Sponsoren-Pool. Logischerweise haben es Catering-Firmen aktuell sehr schwer.“

„Dieses Jahr versuchen wir unseren Arsch zu retten“

Der RWO-Präsident sieht sich in diesem Zusammenhang auch selbst als ein „gutes Beispiel“: „Ich bin von 70.000 auf 20.000 Euro runtergefallen. Wenn das so weitergeht, sind selbst die noch schwierig. Und so kommen ganz schnell 300.000 Euro zusammen. Wir hoffen aber, dass wir von den 300.000 noch 100.000 Euro einsammeln werden.“ Zudem sprach Binder allen verbliebenden Sponsoren ein dickes Dankeschön aus: „Die Summe, die uns noch von den Sponsoren zur Verfügung steht, ist nach wie vor sehr beachtlich.“

Einen Blick in die Glaskugel riskierte der RWO-Vorstand anschließend auf die Frage, wo man den Verein, aber auch sich persönlich in zehn Jahren sehen würde. Sommers Fahrplan lautet: „Dieses Jahr versuchen wir unseren Arsch zu retten. Nächstes Jahr packen wir ein Schippchen oben drauf und versuchen, in die 3. Liga aufzusteigen.“

Und persönlich? „Nach meinem Schlaganfall rechne ich in so langen Zeiträumen nicht mehr. Aber wenn alles gut ist, sehe ich mich in zehn Jahren in der 3. Liga auf der Stoag-Tribüne und beschimpfe diesen beschissenen Vorstand. Aber sowas von“, so Sommers mit einem Augenzwinkern. „Und den gerade aktuellen Trainer auch. Und das, was da in den kurzen Hosen rumläuft, beschimpfe ich richtig mit ‚Lauf du Sau‘. Weil ich immer mal das machen wollte, was ihr auch immer alle macht.“

Unser Ziel ist es, RWO sauber und ordentlich an die Nachfolger zu übergeben“

Ähnlich fielen auch die Zukunftspläne von Kempe aus: „Ich hoffe, dass ich irgendwann mal aufhören kann zu arbeiten, was ich im Moment noch nicht so sehe. Wo der Verein sein wird? Mindestens eine Spielklasse höher. Und dann setzen wir uns zusammen auf die Tribüne und schimpfen. Oder wir lassen bei Hajo im Ebertbad wieder das Wasser rein.“

Und auch Thorsten Binder hofft auf eine erfolgreiche Zukunft für die Rot-Weißen, „eine Klasse höher, vielleicht sogar zwei Ligen höher. Dazu gehört aber noch viel Arbeit, Umstrukturierungen und der Verein muss in seiner Gesamtkonzeption neu aufgestellt werden. Unser Ziel ist es, RWO an einem Zeitpunkt X sauber und ordentlich an die Nachfolger zu übergeben.“