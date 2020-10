RWO im Kellerduell in Wegberg-Beeck unter Zugzwang

Oberhausen. Nach dem Trainerwechsel sind bei RWO die Punkte am Mittwoch in Wegberg-Beeck fest eingeplant. Geholt werden müssen sie trotzdem noch.

Mike Terranova betont es zu Beginn der Vorschau und wird es wohl noch häufiger tun: „Die Dinge sind unglücklich gelaufen und niemand kann etwas dafür“, so der Fußballlehrer, der am Mittwoch (19.30 Uhr) beim Gastspiel von RWO beim FC Wegberg-Beeck erstmals wieder auf der Bank der Kleeblätter sitzt.

Der 43-Jährige hatte am Sonntag auf Wunsch des Vorstandes seinen eigenen Nachfolger Dimi Pappas abgelöst, nachdem dieser in den ersten sieben Auftritten als Chefcoach der „Malochertruppe“ in der Fußball-Regionalliga vergeblich auf einen Sieg hingearbeitet hatte.

„Ich werde einige Dinge komplett verändern. Das heißt aber nicht, dass andere Leute in ihrer Sicht der Dinge im Fußball falsch liegen“, so Terranova. „Aber ich habe meine Sicht und die ziehe ich auch durch. Das ist mein Naturell.“

RWO-Trainer Terranova: „Ich bin ja kein Diktator“

Der von den Fans immer noch als „Fußballgott“ titulierte ehemalige Zweitliga-Angreifer der Kleeblätter weiter: „Ich gebe den Spielern Lösungen mit auf den Weg, aus denen sie selbst wählen können. Ich bin ja kein Diktator. Aber ich werde sauer, wenn die Bälle dann in die vereinbarten Räume gespielt werden, aber dort niemand ist.“

So wird der Vollblutstürmer Terranova voraussichtlich am bislang glücklosen Shun Terada in der Spitze festhalten. „Jemand, der in den letzten zwei Jahren gefühlt 50 Tore geschossen hat, hat nicht plötzlich das Fußballspielen verlernt“, so der Coach. „Es war auch nicht alles schlecht, was da vorne passiert ist. Aber wir müssen wieder dahin kommen, noch mehr Chancen zu kreieren, häufiger in den Rücken der Abwehr zu kommen und vor allem nichts dem Zufall zu überlassen. Dann werden die Tore fallen.“

Robin Benz bleibt im RWO-Tor, aber Heekeren auf Augenhöhe

Niemals dem Zufall überlässt ein Trainer die Torwartfrage. Zuletzt hatte Pappas Eigengewächs Justin Heekeren gegen Neuzugang Robin Benz ausgetauscht. „Ich kann diese Entscheidung nachvollziehen – nicht, weil der Justin schlecht gehalten hätte. Mit so einem Wechsel kann ein Trainer auch ein Zeichen an die ganze Mannschaft senden“, so Terranova, der Benz auch in Wegberg-Beeck zwischen die Pfosten beordern wird. „Er ist der Erfahrenere von den beiden. Aber insgesamt sind es zwei Torhüter auf Augenhöhe und ich werde sie im Training genau beobachten.“

Maik Odenthal, der sein Comeback beim 1:2 in Aachen mit einem Traumtor zum zwischenzeitlichen Ausgleich krönte, dürfte es in die Startelf schaffen. Allerdings nicht auf der linken Offensiv-Seite, wo er zwar auch gut zu gebrauchen wäre, aber für die vielen Linien-Läufe noch nicht wieder fit genug ist. „Maik wird zentraler spielen, wir brauchen seine Ideen und auch seine Geniestreiche“, so Terranova über einen der Spieler, die Pappas nicht zur Verfügung standen.

Comeback für Bastian Müller bei RWO zu früh

Dazu zählt auch Tanju Öztürk, der nach seiner längeren Verletzungspause in Aachen bei seinem RWO-Debüt fast durchspielte und ohne Probleme trainierte. Vollgas beim Training gab auch Bastian Müller. „Trotzdem wäre es für ihn zu früh. Die Saison ist noch lang und wir brauchen einen wieder komplett genesenen Müller“, so der RWO-Coach, der noch nicht weiß, wie lange er wieder das Zepter an der Außenlinie schwingen wird, aber auf jeden Fall anschließend wieder zum Nachwuchsleistungszentrum zurückkehren möchte.

Vorher soll er den Kleeblättern wieder das Gesicht verpassen, das sie in den letzten beiden Spielzeiten gezeigt haben, als sie lange Zeit um die Meisterschaft mitspielten. „Wir müssen auf jeden Fall wieder dahinkommen, dominanten Ballbesitz-Fußball zu spielen. Das ist mein Verständnis, das muss ich den Leute erklären und daran müssen wir hart arbeiten“, so Terranova.

Gefühlt ist die Wende bei RWO mit dem Trainerwechsel also bereits eingeleitet und hinter den Kulissen der Sieg im Nachholspiel in Wegberg-Beeck fest eingeplant. Das Problem: Auch dieses Kellerduell des Vorletzten RWO beim punktgleichen Tabellen-18. muss auch erst einmal gewonnen werden.

RWO-Trainer Terranova: „Es gibt in der Regionalliga kein Fallobst mehr“

„In der Regionalliga gibt es in dieser Saison kein Fallobst mehr. Alle Mannschaften haben gute, hungrige Spieler und realistische Chancen auf den Klassenerhalt“, so Terranova. Zum jüngsten 2:3 des FCWB beim Spitzenreiter Borussia Dortmund U23 meint er: „Man hat gesehen, dass sie gegen solche Kaliber mithalten können. Letztlich haben sie durch einen unberechtigten Elfmeter dort verloren.“

Strittige Pfiffe des Unparteiischen sollen im Waldstadion Beeck nicht über den Ausgang entscheiden. „Wir müssen dort von Anfang an Vollgas geben“, so Terranova, der noch einmal dran erinnert: „Und nichts dem Zufall überlassen.“