RWO holt Verstärkung für die Innenverteidigung

Oberhausen. RWO verpflichtet Cotrell Ezekwem. Der großgewachsene Verteidiger soll in der Innenverteidigung zum Einsatz kommen.

RWO hat den dritten externen Neuzugang für die Saison 2023/24 verpflichtet: Cottrell Ezekwem wechselt vom Drittligisten SC Verl zu den Kleeblättern.

Der 23-jährige Innenverteidiger durchlief die Jugendteams des FC Bayern München, FC Memmingen und 1860 München, wo er bei der U23 auch den Sprung in den Seniorenbereich schaffte. Über den ZFC Meuselwitz und den VfB Homberg führte der Weg des 2,02 Meter großen Verteidigers in die 3. Liga zum SC Verl. Für die Verler absolvierte er insgesamt 18 Partien in Deutschlands dritthöchster Spielklasse, war zuletzt länger verletzt.

Patrick Bauder war schon im Winter interessiert

„Bereits im Winter sind wir auf Cottrell aufmerksam geworden. Daher sind wir froh, dass wir den Transfer nun abschließen konnten. Cottrell ist ein talentierter Spieler, der in der Jugend eine sehr gute Ausbildung genossen hat. Durch seine Statur bringt er sehr gute Voraussetzungen mit, uns in der Defensive zu verstärken“, sagt RWO-Sportleiter Patrick Bauder.

Ezekwem: „RWO ist ein großer Verein im Ruhrgebiet. Nach den guten Gesprächen mit den Verantwortlichen freue ich mich, in der neuen Saison im Stadion Niederrhein aufzulaufen. Als Mannschaft werden wir alles geben, um unsere Ziele in der kommenden Saison zu erreichen.“

