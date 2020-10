RWO holt sich den „Extra-Schub“ fürs Derby gegen RWE

Der 14. am Samstag beim Tabellendritten, Mike Terranova spricht von „Spitzenspiel“. Sofort stellt der RWO-Trainer klar: „Ja sicher: Spitzenspiel. Gegen RWE ist ein Spiel immer ein Spitzenspiel!“ Die Fans werden’s mit Hitzewallungen vernehmen, und Spieler, die schon länger mit ihm arbeiten, haben’s verinnerlicht: „Wer nicht weiß, worum es gegen Essen geht, hat hier gar nichts verloren“, meint der ansonsten ruhige und besonnene Dominik Reinert nach dem 3:1-Heimsieg gegen die Sportfreunde Lotte.

Maik Odenthal bedauert, dass nur 200 zugelassene Fans in der Emscherkurve standen: „Aber man hat sie schon gut gehört. Das ist der Extra-Schub, den wir brauchen.“ Immerhin: In der letzten Viertelstunde hatten sie schon – trotz Einhalten von Abstand und Maskenpflicht – die Sprechchöre und Lieder angestimmt, die wenig druckfähig und allesamt auf den Nachbarn im Osten gemünzt sind. Wenn die Bottroperin Juliane Werding wüsste, was sie mit ihrem „Conny Kramer“ im Fußballwesten angerichtet hat. . .

Nachlässigkeiten in der Abwehr sind nicht ausgemerzt

Zum Fußball: RWO hat in mitunter imponierender Manier das 0:4 vom letzten Sonntag gegen die U21 vom 1. FC Köln vergessen lassen, und es wirkte manchmal so, als hätte Terranova diese Niederlage gar nicht so ungern gesehen. Sie hat womöglich als Wachmacher gewirkt und die Rückkehr zu vorübergehend verschütteten Tugenden gelehrt. Ziemlich durchgehendes, dabei aber nicht ungestümes, sondern dosiertes hohes Anlaufen der Lotteraner, Konzentration auf den „zweiten Ball“, Flügelwechsel – alles schön und gut.

Aber die Nachlässigkeiten in der Abwehr sind nicht ausgemerzt, auch wenn das Aufziehen einer Fünferkette in der Rückwärtsbewegung schon besser klappte als zuletzt. Und Leander Goralski findet mit mehr eigenen Leuten um sich herum zu der Prellbock-Rolle zurück, die ihn für jeden Angreifer beeindruckend macht. Die Rückkehr von Pierre Fassnacht spielt da sicher eine Rolle.

RWE-Spione im Stadion vertreten

So ziemlich alles gut also? Natürlich nicht. Nach wie vor braucht sich ein RWO-Torwart nicht über einen Mangel an Arbeit zu beklagen. Bei aller Überlegenheit: Lotte hätte mehr Tore schießen können als das eine, zu dem Dominik Reinert sagte: „Das müssen wir uns noch mal angucken.“ Die Entstehung – ein diagonal in den Strafraum gekommener Ball – scheint symptomatisch und dürfte den RWE-Spionen Jörn Nowak (Sportlicher Leiter) und Trainer Christian Neidhart nicht verborgen geblieben sein.

„Egal“, sagt Terranova: „Samstag spielen wir sowieso ganz anders.“ Der Trainer ist längst im Derby-Modus...