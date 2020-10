RWO gegen SF Lotte vor 999 Fans im Stadion Niederrhein

Oberhausen. RWO hat eine Rückmeldung der Stadt Oberhausen zu seinem Hygienekonzept erhalten. Präsident Sommers hofft auf Vernunft der Fans.

Rot-Weiß Oberhausen hat eine Rückmeldung zu seinem eingereichten Hygienekonzept erhalten. Demnach dürfen – nach jetzigem Stand – 999 Zuschauer das kommende Heimspiel gegen die Sportfreunde Lotte (Mittwoch, 21. Oktober, 19.30 Uhr, Stadion Niederrhein) besuchen. In der Reaktion auf das Hygienekonzept heißt es, dass „sowohl aus ordnungsrechtlicher Sicht, wie auch aus Sicht der unteren Gesundheitsbehörde keine Bedenken“ bestehen. Auch die Bauordnungsbehörde hat „grünes Licht“ erteilt.

Somit sind nach aktuellem Stand 999 Besucher für die RWO-Heimspiele im Stadion Niederrhein machbar. Allerdings muss auch berücksichtigt werden, dass es „aufgrund eines veränderten Infektionsgeschehens auch zu einer kurzfristigen Absage der Veranstaltungen insbesondere mit Beteiligung von Publikum kommen kann“, wie in der Bestätigung festgehalten wird.

RWO-Präsident Sommers: „Ein großer Vertrauensvorschuss seitens der Behörden“

„Es ist ein großer Vertrauensvorschuss seitens der Behörden“, sagt Rot-Weiß Oberhausens Vorstandsvorsitzender Hajo Sommers. „Nun liegt es an jedem, der ins Stadion kommt, damit verantwortungsvoll umzugehen und sich an die Vorgaben zu halten. Ich gehe aber davon aus, dass unsere Fans so vernünftig sind.“

Für RWO und seine Anhänger bedeutet das nun folgendes:

Bis auf Weiteres wird es keinen Tageskartenverkauf geben. Alle Inhaber einer Dauerkarte (evo-/STOAG-/RevierKraft-Tribüne) müssen am Samstag, 17. Oktober, ihre vorhandene Dauerkarte gegen eine neue eintauschen. Das wird an diesem Tag von 10 bis 18 Uhr auf dem Stadionvorplatz möglich sein (weitere Infos folgen!). Die Umtauschaktion gilt nicht für VIP- und Sponsorenkarten.

Alle neuen Dauerkarten werden gemäß der Vorgaben mit Abständen platziert. Dies kann unter Umständen zu Sichteinschränkungen führen, ist aufgrund der limitierten Kapazität aber unumgänglich. In dieser besonderen Zeit können einzelne Wünsche leider nicht umgesetzt werden.

Die RevierKraft-Stehtribüne wird in eine Sitztribüne umgewandelt. Wichtig: Zuwiderhandlungen (z.B. aufstehen und versammeln) können die Veranstaltungen gefährden und unter Umständen einen Abbruch verursachen. Auf dem gesamten Areal gilt absolute Maskenpflicht. Die Mund-Nasen-Bedeckung darf erst auf dem Sitzplatz abgenommen werden. Dementsprechend dürfen Speisen und Getränke auch erst auf dem entsprechenden Sitzplatz konsumiert werden.

Ausführliche Informationen zum Einlassverfahren, der Wegeführung und andere wichtige Hinweise wird der Verein rechtzeitig vor dem Heimspiel gegen Lotte veröffentlichen.

Die Codes zum Livestream, die es als Ersatz für die Dauerkarten gab, werden bis auf weiteres abgeschaltet. Sollten die Behörden eine erneute Schließung der Tribünen aufgrund aktueller Entwicklungen aussprechen, wird der Verein diese wieder freischalten.