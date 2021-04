RWO: „Fußballgott“ Mike Terranova kickt weiter im RWO-Team12

Mike Terranova (l.), hier beim Testspiel gegen Hibernia Alstaden, kickt weiter im RWO-Team12 in der A-Liga.

Oberhausen. Das RWO-Team12 nimmt die Planungen für die kommende Saison in der Fußball-Kreisliga A auf. Das Kadergerüst der Kleeblätter bleibt erhalten.

Der letzte Pflichtspiel-Auftritt war eine 3:5-Niederlage bei den Schleuse-Kickern vom SuS 21 Oberhausen. Aber ansonsten ist die Geschichte des RWO-Team12 mit dem Durchmarsch seit der Gründung bis in Fußball-Kreisliga A eine erfolgreiche. Daran soll sich wenig ändern, auch personell. So bleibt es bei der sportlichen Führung durch Thorsten Binder, Cheftrainer Sebastian Saß, „Co“ Daniel Schliwa und Torwarttrainer Oliver Bergermann.

Das Torwart-Quartett bilden weiterhin Jan-Niklas Ziwes, Max Straschitz, Kürsat Can und Phillip Görlich.

Auch bei den Feldspielern stehen nahezu alle Akteure bei der Fortsetzung des Spielbetriebs nach der Corona-Zwangspause zur Verfügung. Zugesagt haben Marvin Lockenmeyer, Ron-Stefan Pfeiffer, Tim Meiers, Chris Harder, Dennis Hundscheidt, Patrick Czarnetzki, David Moroni, Maurice Sobiech, Dominik Lerke, Marjan Jevtic, Schimon Dieseler, Justin Klasen, Marcel Bongers, Mike Howahl, Fabian Sobel, Godson Dela Coffie, Steffen Heine, Soufian El Hamouti, Kevin Bongers, Marvin Buhlmann, Andreas Scheelen, Michel Hilgert, Lars Bruckwilder, Benjamin Euskirchen und auch „Fußballgott“ und Trainer der Regionalliga-Mannschaft, Mike Terranova.

Gerne RWO-Fans in der Mannschaft

Trotzdem ist die Sportliche Leitung des RWO-Team12 für die Spielzeit 2021/22 immer noch auf der Suche nach Verstärkung. Schon aus vereinsphilosophischen Gründen richtet sich der Aufruf vorrangig an Fußballer aus den eigenen Reihen – sprich RWO-Fans, die die Grundlagen des RWO-Team12 von der Pike auf leben und teilen.

„Wir haben garantiert auf der einen oder anderen Tribüne Fans, die kicken können und gerne mit dem Kleeblatt auflaufen möchten. Dafür gibt es das RWO-Team12. Aber auch andere Fußballer, die sich uns gerne anschließen möchten, sind bei uns herzlich willkommen“, eröffnet Sportchef Binder das Bewerbungsfenster und verrät: „Wir befinden uns bereits in guten Gesprächen und werden in Kürze erste Erfolge vermelden können.“

Wer sich, wenn es wieder erlaubt ist, im Training an der Lindnerstraße ausprobieren möchte, wendet sich per Mail mit Infos über sich an team12@rwo-online.de.

