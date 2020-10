RWO-Fazit nach 0:3 in Wuppertal: „Wir sind im Abstiegskampf“

Oberhausen. Nach dem 0:3 in Wuppertal äußerten sich auch RWO-Vorstand Thorsten Binder, der Sportliche Leiter Patrick Bauder und Spieler Shaibou Oubeyapwa.

Thorsten Binder (Vorstand): Wir werden das Spiel erstmal in Ruhe analysieren und daraus unsere Schlüsse ziehen. Wir haben unter der Woche viel gesprochen, man merkt, dass die Automatismen im Team noch nicht so ineinander greifen. Es war aber in einigen Bereichen schon ein Vorwärtskommen im Vergleich zum Homberg-Spiel zu sehen. Wir müssen jetzt sehen, dass wir das aber auch über die vollen 90 Minuten hinbekommen.

Aktuell sind wir im Abstiegskampf, dass zeigt die Tabelle. Diesen Abstiegskampf gilt es anzunehmen und uns so schnell wie möglich daraus herauszuarbeiten. Das muss unserer Ziel sein, wieder ins gesicherte Mittelfeld zu kommen. Schön spielen funktioniert momentan nicht, so dass wir alle anderen Fußballtugenden auf den Platz bekommen müssen. Nur so können wir punkten.

Patrick Bauder (Sportlicher Leiter): Wir sind recht gut ins Spiel gestartet, hatten drei richtig gute Chancen durch Shun Terada. Die müssen wir machen, dann bekommen wir auch das nötige Selbstvertrauen. Dann kann so ein Spiel auch in die komplett andere Richtung laufen. Der Gegner war vor der Partie genauso angeschlagen wie wir. Leider ist es aber anders gekommen, Wuppertal hat seine Chance genutzt und wir liegen mit 0:1 hinten. Derweil war auch der Start in die zweiten 45 Minuten ordentlich, nur nach dem 0:2 hat man gemerkt, dass wird heute nichts mehr. Wenn man keine Tore macht, kann man auch nicht gewinnen.

Ich stimme Thorsten Binder absolut zu: wir sind im Abstiegskampf, dass muss man definitiv sagen. Wir haben nach sechs Spielen erst vier Punkte, zwei Tore geschossen und sechs bekommen. Da kann man nicht davon sprechen, dass alles in Ordnung ist. Das ist es nicht. Das gute ist, dass es noch früh in der Saison ist, dass wir noch Punkte holen können. Wir müssen jetzt das Spiel aufarbeiten und konzentriert auf die kommende Woche gegen Alemannia Aachen blicken.

Shaibou Oubeyapwa (Rückkehrer): Direkt nach der Niederlage Worte zu finden ist schwierig, aber wir

Hatte keine Anlaufschwierigkeiten zurück im RWO-Dress: Shaibou Oubeyapwa (l.), gegen Wuppertals Beyhan Ametov. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

haben gut ins Spiel gefunden, waren griffig und hatten die Chancen. Wenn wir die machen, läuft das Spiel ganz anders. Mit dem 1:0 hat zwar Wuppertal an Selbstvertrauen gewonnen, doch auch weiterhin haben wir unser Ding durchgezogen. Letztlich haben wir uns für den Aufwand aber nicht belohnen können. Ich selbst habe mich auf dem Platz gut gefühlt, hatte keine Anlaufschwierigkeiten, wobei mich die Mannschaft da auch gut unterstützt hat. Potenzial und Qualität ist in der Truppe auf jeden Fall vorhanden. Es kommen hoffentlich so langsam immer mehr Verletzte zurück. Bis dahin müssen wir die Punkte holen und die Köpfe oben behalten.