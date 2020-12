RWO-Fanrat beschenkt Altenheime mit Vereinschroniken

Oberhausen Lesestoff in Corona-Zeiten: Der RWO-Fanrat beliefert Oberhausener Altenheime mit den Vereinschroniken der Kleeblätter.

35.000 Zuschauer im ausverkauften Stadion Niederrhein erlebten am 25. Juni 1969 den Aufstieg von Rot-Weiß Oberhausen durch ein 0:0 gegen den Freiburger FC in die Fußball-Bundesliga. Manch einer, der damals live dabei war, als Franz Krauthausen, Lothar Kobluhn und Co. den größten Erfolg der Klubgeschichte feierte, dürfte über die kommenden Weihnachtstage in Erinnerungen schwelgen.

Denn der RWO-Fanrat belieferte in den vergangenen Tagen mehr als ein Dutzend Oberhausener Altenheime und Tagespflege-Einrichtungen mit den Vereinschroniken, um auch den alteingesessenen Kleeblatt-Anhängern und Fußball-Fans eine kleine Ablenkung in der schweren Corona-Zeit zu bieten.

Viele Augenzeugen der glorreichen Zeiten von RWO

„In den Altheimen sind viele Menschen, die noch die glorreichen Zeiten von RWO miterlebt haben und das Kleeblatt nach wie vor im Herzen tragen. Gerade den wollten wir eine Freude machen“, sagt Inga Rellermeyer vom RWO-Fanrat. Zusammen mit ihren Kollegen Stephan Balting, Marc Bruns und Denis Böhm wurden rund 150 Pakete mit jeweils zwei, der insgesamt drei Chroniken wie etwa an das Luise-Schröder-Heim an der Siepenstraße verteilt.

Auch wenn die Übergabe der Bände aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen vor dem Eingangsbereich und nicht persönlich stattfinden musste, war Michael Middendorf, Geschäftsführer der Alteinrichtungen der Stadt Oberhausen (ASO), dankbar für die vorweihnachtliche Gabenstunde.

"Aktion zeigt, dass diese Menschen nicht vergessen werden"

„Die sozialen Kontakte sind für die Heimbewohner seit Wochen erheblich eingeschränkt, weshalb wir für so eine Aktion sehr dankbar sind. Dass zeigt, dass diese Menschen nicht vergessen werden“, erklärt Middendorf. Dabei werden die Chroniken in den verschiedenen Aufenthaltsbereichen des Heims ausgelegt, damit möglichst viele der rund 200 Bewohner darin herumstöbern können.

Die Bände selbst wurden vom Verein zur Verfügung gestellt. „Wir hoffen, dass sich die älteren Leute beim Blättern an einige schöne Ereignisse zurückerinnern und spüren, dass auch sie nach wie vor ein Teil der rot-weißen Familie sind“, konnte sich Rellermeyer und ihrer Mitstreiter über viel positives Feedback freuen.

RWO-Fanrat 2015 als Zusammenschluss von Fanclubs und Einzelpersonen gegründet

Dabei hat das soziale Engagement beim RWO-Fanrat, der 2015 als Zusammenschluss von Fanclubs und Einzelpersonen gegründet wurde, einen festen Platz. Vor zwei Jahren wurde mit dem „Weihnachtsmärktchen“ auf dem Gelände des Jugendleistungszentrums an der Lindnerstraße über 6000 Euro für den kleinen RWO-Fan Ben, der an einer angeborenen Muskelkrankheit leidet, und dessen Familie gesammelt.

Mit dem bereits seit längerem etablierten Becherpfand-Sammeln während der Regionalliga-Heimspiele wird ebenfalls immer wieder Geld für soziale Zwecke zusammengetragen. Daneben wird auch immer wieder versucht, die Präsenz von RWO im Stadtbild zu erhöhen, wie beispielsweise mit dem Projekt „Alle unter einem Dach“.

Slogan "Der etwas andere Verein" nicht aus der Luft gegriffen

„Die Liebe zu RWO ist nicht allein an den Fußball gekoppelt. Da hängen so viele Dinge mit dran, die zum Leben vieler Menschen einfach dazugehören“, erklärt Rellermeyer, die aber auch weiß, dass in Corona-Zeiten mit dem fehlenden Stadionbesuch etwas Entscheidendes im Fan-Leben fehlt. „Bei uns ist der Slogan ‚Der etwas andere Verein‘ nicht aus der Luft gegriffen, sondern wird wirklich gelebt“, hofft nicht nur Stephan Balting auf eine baldige Fan-Rückkehr. „Der Live-Stream ist zwar klasse, kann aber das Stadion-Gefühl letztlich nicht ersetzen.“

Und so ist die Vorfreude auf mehr Normalität in 2021 extrem groß, wenn im Laufe des Jahres hoffentlich das altehrwürdige Stadion Niederrhein wieder die Massen anlockt. Auch wenn es nicht jene 35.000 Schlachtenbummler sein werden, die 1969 die Kleeblätter Richtung Aufstieg schrien. „Egal, wie viele dann kommen werden: Es wird eine große Party werden.“

Weihnachtsgrüße vom RWO-Vorstand

Im Zuge des letzten Regionalliga-Spiels des Jahres für Rot-Weiß Oberhausen gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach richteten auch die Kleeblatt-Verantwortlichen rund um Vereinspräsident Hajo Sommers einen besonderen Weihnachtsgruß an die Fans und die Sponsoren: „Liebe Freunde, liebe Fans, liebe Sponsoren, liebe RWO-Familie. Wir alle durchleben derzeit eine unglaublich schwere Zeit, eine Zeit, in der sich die Welt dramatisch verändert hat. Eine Zeit, die uns alle prägt. Ein leeres Stadion ist auch für uns nicht schön. Uns fehlen die Gespräche mit den Partnern und den Sponsoren. Uns fehlen die Schlachtrufe der Fans. Kurz um: ihr fehlt uns sehr. Wir wissen aber, dass es ganz bald, eine bessere Zeit geben wird. Bis dahin wünschen wir euch ein frohes Fest und einen guten Start ins neue Jahr. Bleibt gesund.“