RWO Endurance-Team: Wieder Gemeinschaft genießen

Oberhausen. 32 Starter stellte das RWO Endurance-Team beim Herbstwaldlauf in Bottrop. Es zählte vor allem das Gemeinschaftserlebnis.

Das RWO Endurance-Team startete mit 32 Läufern/innen beim Bottroper Herbstwaldlauf. Ausrichter Adler Langlauf organisierte mit viel Engagement und Freude eine gelungene Veranstaltung. Durch die Schließung des Bergwerkes Ende 2018 konnte das Betriebsgelände zwar nicht mehr genutzt werden, doch die Adler planten um. Alle Läufe starteten auf dem Zechengelände vor dem Förderturm.

Christian Fastner, Thomas Müthing und Thorsten Wagener (v.l.) waren zufrieden über die 50 Kilometer unterwegs. Foto: Verein

Dort befand sich auch der Wendepunkt für den Ultramarathon und das Ziel für alle Läufe. Die Änderungen wurden positiv von rund 1300 Startern aufgenommen, die Stimmung am Start, auf der Strecke und im Ziel war grandios.

Trio ging auf die lange Distanz

Das Startfeld über die 50 Kilometer im „Jürgen-Liebert-Ultra Lauf“ ging als erstes auf die Strecke. Unter ihnen auch Thomas Müthing, Thorsten Wagener und Christian Fastner. Während Fastner sich im Training für die Tortur de Ruhr im Mai 2022 befand, wollten Müthing und Wagener einen schönen Abschlusswettkampf nach der Triathlon-Saison laufen. Alle waren mit ihren Zeiten zufrieden.

Für Jennifer Hentschel und Dana Scheer waren die 25 Kilometer eine Premiere, die sie in 2:29:42 bzw., 2:24:13 Stunden abschlossen. Dina Moro lief diese Strecke in ihrer langen Laufbahn mindestens ein Dutzendmal. Sie strahlte diesmal über schnelle 2:10:54 und Rang zwei der AK 60. Ansgar Weck zog auf den letzten fünf Kilometern an zahlreichen Konkurrenten vorbei und schloss in 1:46:40 auf Rang zwei der AK 35.

750 Teilnehmer auf den zehn Kilometern

Thomas Schepers überraschte sich selbst und lief bei seinem ersten Start für das Endurance-Team in 1:45:23 Stunden auf Platz drei AK 40. Nur Kevin Engler war in 1:43:16 schneller und freute sich über den Sieg bei den Männern.

Über 750 Läufer gingen mit den Klängen des Steigerliedes auf die zehn Kilometer. Hier wurde Timo Schaffeld in guten 35:23 Dritter. Matthias Rörtgen zeigte einen schnellen Lauf in 41:32 und Platz eins in der AK 40. Knapp dahinter in 43:21 lief Simon Blässe ein. Christoph Schnabel folgte in 45:15 . Bei den Damen überzeugte Cordula Blässe in 52:57 und Platz zwei in der AK 55.

Für viele Teilnehmer war dieser Start der erste seit Monaten und sie genossen besonders das Gemeinschaftsgefühl im Team.

