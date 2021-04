RWO Endurance Team motiviert Mitglieder mit Laufserie

Oberhausen. Zahlreiche Bestzeiten gibt es bei der virtuellen vereinsinternen „RWO-Endu-Winterlaufserie“. Schaffeld schafft Halbmarathon in 1:11,22 Stunden.

Das RWO Endurance Team hat erstmalig die virtuelle vereinsinterne „RWO-Endu-Winterlaufserie“ ins Leben gerufen und damit zahlreiche Teammitglieder angespornt, sich an drei fest geplanten Wochenenden von Januar bis April quer durch Oberhausen laufend zu bewegen. Angeboten wurden vom Orga-Team Christopher Goldau und Sven Dannenberg zwei Serien – die kleine mit fünf, 7,5 und zehn Kilometer sowie die große Serie mit fünf, zehn und einem Halbmarathon (HM) von 21,1 Kilometern.

„Für uns ist es wichtig, weiter das Teamgefühl zu stärken und motivierend auf die Sportler zuzugehen“ so die Organisatoren. Als Sahnehäubchen obendrauf wurden nicht nur hervorragende Leistungen (1570,5 Kilometer insgesamt) abgeliefert, sondern auch Spenden über 800 Euro zugunsten der Aktion „Hilfe für Robin“ gesammelt. Vereinsmitglied Thorsten Wagener, Inhaber der ATHO-Praxis für Physiotherapie – unterstützt die Spendenaktion und motivierte die Teammitglieder, dies auch zu tun.

Triathlon-Weltmeister Timo Schaffeld verbessert sich um eine Minute

49 Starter beendeten die Winterlaufserie und zeigten hervorragende Leistungen. Allen voran Timo Schaffeld, der als männlicher Sieger der großen Serie mit drei Einzelsiegen und einem Vorsprung von rund zehn Minuten in gesamt 2:01,51 Std. Gold erlief. Der Altersklassenweltmeister im Ironman verbesserte seine persönliche Bestzeit über den Halbmarathon um eine Minute auf starke 1:11,22 Stunden und ließ sich weder von kühlem Wind noch Regen beeinflussen. Ihm folgten auf Rang zwei Kevin Engler (gesamt 2:12,33) und Thomas Müthing (2:22,03).

An allen drei Lauf-Wochenenden war es kalt, nass und windig. Doch die Ausrede zählte nicht, die Teilnehmer liefen mit guter Laune durch alle Wetterkapriolen.

Bei den Damen lieferten sich Jill Lanfermann und Lea Kronwald ein spannendes Duell, die persönlichen Rekorde purzelten. Lanfermann hatte am Ende dank ihrer Steigerung beim HM auf 1:42,57 den Sieg in 2:53:41 sicher. Kronwald lief in schnellen 1:47,52 als Zweite (2:56:27) vor Sandra Bachmann (3:13,45) ein.

Vorteil der Serie war für einige Starter, dass sie sich die Streckenführung selbst aussuchen durften. So liefen einige die hauseigene Strecke ab, auf der man jeden Stein und jede Kurve kennt. Viele bevorzugten die optimalen Bedingungen am Kanal, manch einer drehte Runden im Stadion Sterkrade.

Laufen als Therapie gegen Trauer

Die Sieger der kleinen Serie überzeugten auch. Beim Familienduell der „Blässe-Frauen“ hatte Tochter Corinna (1:54,11) knapp die Nase vor ihrer Mutter Cordula (1:54,55). Melanie Mierzwa (2:12,42) freute sich als Laufanfängerin über Rang drei.

Mit schnellen 34:09 min über die zehn Kilometer zeigte Neumitglied Bastian Siemens, dass mit ihm zu rechnen ist. Er siegte in kleinen Serie in 1:17,58 klar vor Sven Gerhards (1:22,20) und Marco Bühring (1:23,11).

Viele persönliche positive Erlebnisse und Erfahrungen brachten einige Lichtblicke in den Alltag. Während des Trainings bildeten sich Zweierteams, die sich gegenseitig zu Höchstleistungen in ihrem Rahmen motivierten. So spielte Heike Dallmann Zugpferd bei Andrea Berg, die glücklich den HM in 1:58,41 beendete. Steffi Klinger und Birgit Bränder absolvierten ihren ersten HM und strahlten im Ziel um die Wette. Sandra Bachmann verbesserte ihre Bestzeit dank Trainingsfleiß und der Radbegleitung durch Sven Dannenberg um vier Minuten auf 1:55,34.

Chris Haufe nutzte die kleine Serie, um nach einer Verletzung wieder in den Tritt zu kommen. Jörg Rötter lief im geistigen Windschatten von seinem Teamkollegen Ralf Schaffeld und motivierte sich zu Bestleistungen. Er lief alle drei Läufe fast zeitgleich mit Ralf Schaffeld, obwohl beide einzeln auf anderer Strecke starteten. Martin Lichy nutzt derzeit das Laufen als Therapie gegen die Trauer um den frühen Tod seiner Frau. Im Andenken an sie lief er von Lauf zu Lauf in besserer Form und beendete erstmalig einen HM in 2:04,37.