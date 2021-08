RWO empfing Sponsoren-Partner im Stadion Niederrhein

Oberhausen. Für die rund 130 anwesenden Partner von RWO war es nach langer Zeit aufgrund der Corona-Pandemie ein besonderer Abend im Stadion Niederrhein.

Endlich wieder Stadionluft! Für die rund 130 anwesenden Partner von Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen war es nach so langer Wartezeit aufgrund der Corona-Pandemie ein besonderer Abend im Stadion Niederrhein. Nach der offiziellen Begrüßung gaben Vorstandsmitglied Thorsten Binder und Sponsoringleiterin Anja Merl die Mikrofone weiter an das Kommentatoren-Duo Thorsten Sterna und Felix Margolf. Die beiden fühlten nacheinander dem sportlichen Leiter Patrick Bauder, Cheftrainer Mike Terranova und den Neuzugängen auf den Zahn.

Nach der Vorstellungsrunde der Neuen gehörte die Bühne den RWO-Bossen. Die stellten sich im Rahmen einer exklusiven Ausgabe von „Sach ma‘, Vorstand…“ den Fragen der anwesenden Partner. In Abwesenheit von „Urlauber“ Hajo Sommers erzählten Binder, Klaus-Werner Conrad und Jürgen Kempe von den Ideen für die neue Saison, den Aussichten in der nahen Zukunft und den Visionen für größere Projekte.

Führungen durch das neue „Casino“

Eine dieser Vorstellungen wird zum Start der neuen Spielsaison Realität: das Casino. Die Gäste konnten in geführten Kleingruppen Führungen durch das neue „Casino“, die neue RWO-Business-Lounge kennenlernen. Der uneingeschränkte Blick auf das Spielfeld und die moderne Technik beeindruckte die Gäste.

Nach diesem offiziellen Teil ging es zum gemütlichen Teil über. Partner, Funktionäre und Spieler tauschten sich in vielen kleinen Gruppen auf der Tartanbahn vor der evo-Haupttribüne aus oder lernten sich ganz frisch kennen. Entsprechend zufrieden fällt auch das Fazit von Anja Merl aus: „Der Rahmen hat gepasst. Die Gäste haben sich sichtlich wohlgefühlt und sind gut miteinander ins Gespräch gekommen. Der Netzwerkgedanke wurde auch erfüllt. Mein herzlicher Dank geht an das gesamte RWO-Team und besonders an unsere Vereinspartner ‚Jimbos Kitchen‘ und ‚VS Gastro GmbH‘. Sie alle haben von Beginn an eine entspannte Gesprächsatmosphäre geschaffen, die es den Teilnehmenden ermöglicht hat, entspannt zu Netzwerken und einen guten Gesprächseinstieg ermöglicht hat. Danke dafür.“

