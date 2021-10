RWO: Eine Einschätzung der Situation nach dem Straelen-Spiel

Oberhausen. Warum das 0:0 von Rot-Weiß Oberhausen gegen den SV Straelen nicht das Ende aller Träume der Kleeblätter in der Regionalliga bedeutet.

Während RWO zu Hause nicht über ein 0:0 gegen den SV Straelen hinauskommt, fiedelt RWE den weiterhin überforderten KFC Uerdingen mit 11:0 von dessen Platz. Das Aufstiegsrennen der Fußball-Regionalliga ist also entschieden. . . So zumindest hätten es die Essener gerne. Die Hafenstraßen-Heimpresse prognostiziert bereits einen langweiligen Frühling. Hauptaugenmerk des Favoriten sollte dann sein, frisches Geld für die Champagner-Duschen zu akquirieren.

Doch so einfach ist das mit einer Meisterschaft im Fußball nicht. Genauso wenig einfach ist es, das torlose Remis der Kleeblätter gegen den stets brandgefährlichen SVS als Enttäuschung abzuhaken. Natürlich fällt es schwerer, einen kleinen Verein, der in der Regionalliga mit geschätzten 43 „Hardcore Bauern“ als Fans anreist, als ernsthaften Konkurrenten anzuerkennen.

SV Straelen mit einigen Spielern, die RWO gerne hätte

Doch genau das ist der SV Straelen. Die Grenzstädter haben ihre 15 Punkte weder auf dem Spargelfeld gefunden, noch bezahlen sie ihre Kicker mit Blumen. Anders wären Remis in Düsseldorf und Oberhausen – und schon gar nicht der 4:1-Sieg in Essen – wohl auch kaum möglich. Gianluca Rizzo, Fabio Ribeiro oder Kelvin Lunga haben zig Regionalliga-Partien auf dem Buckel, Cagatay Kader bringt es trotz seiner 24 Jahre bereits auf 37 Spiele (7 Tore) in der 3. Bundesliga. Und über die Erfahrung des (derzeit verletzten) Kevin Wolze muss man gar erst nicht reden.

Das sind Spieler, die wohl auch bei RWO in der Startformation stehen würden, die besseren Angebote scheinen aber aus Straelen gekommen zu sein. Und trotzdem stellten die Kleeblätter das fußballerisch klar bessere Team. Sie hatten über die 90 Minuten deutlich mehr Ballbesitz und sieben, acht Möglichkeiten, von denen zumindest eine genutzt werden muss.

RWO-Keeper Justin Heekeren rettet mehrfach

Allerdings hatte RWO auch Glück, am Ende nicht gänzlich mit leeren Händen dazustehen. Denn was die Straelener fast schon bis zur Perfektion beherrschen, ist das Konterspiel. Fast jeder Ballgewinn der Gäste endete in einem Überfall mit mordsmäßigem Tempo. Nicht selten sah sich die RWO-Defensive plötzlich in Unterzahl gegen den Ball, weil es vorne zu viele Spieler richten wollten, und RWO-Schlussmann Justin Heekeren war der ruhige Retter in allerhöchster Not. Ob man mit so viel Qualität im Kader nur auf Konter setzen muss, ist Sache der Grenzstädter.

Von Shaibou Oubeyapwa (l.) war gegen Straelen zeitweise wenig zu sehen, Keeper Justin Heekeren war da, als er gebraucht wurde. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

„Wir können das nicht bringen, schon gar nicht zu Hause“, so RWO-Trainer Mike Terranova. „Im Nachhinein werte ich es als positiv, dass wir uns gegen so ein Bollwerk so viel gute Chancen erspielt und nicht verloren haben. Wir wollen weiter dominant auftreten und müssen daran arbeiten, wie wir so einen Gegner knacken.“

Ex-RWE-Spieler Jan-Lucas Dorow enttäuscht nach Einwechselung erneut

Ob Jan-Lucas Dorow dabei noch eine tragende Rolle spielt, ist fraglich. Der Neuzugang aus Essen enttäuschte nach seiner Einwechselung einmal mehr. Die in die Startelf beförderten Maik Odenthal und Tim Stappmann machten ihre Sache gut, wie man auch sonst den Kleeblättern kaum etwas vorwerfen konnte – außer im letzten Drittel zu häufig die falschen Entscheidungen getroffen zu haben. Aber dort war es auch sehr eng.

Alles andere als eng war der Aufstiegskampf im Herbst 2018. Da hatte RWO elf Zähler Rückstand auf Viktoria Köln. Am Ende kam es zum Foto-Finish. Das sollten die Kleeblätter nicht vergessen. Die Essener schon.