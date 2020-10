RWO: Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos

Keine Frage, die sportliche Situation bei Rot-Weiß Oberhausen ist ernst. Nach der 0:3 (0:1)-Niederlage beim Wuppertaler SV und den Ergebnissen der Konkurrenz sind die Kleeblätter am siebten Spieltag erstmals nach einigen Jahren wieder auf einen Abstiegsplatz in der Fußball-Regionalliga abgerutscht.

Aber die Lage ist auch alles andere als hoffnungslos. Wer gedacht hatte, RWO würde nach dem großen personellen Umbruch weiterhin in der Lage sein, den von Mike Terranova geforderten und ja auch nicht immer erfolgreich umgesetzten Dominanz-Fußball zu spielen, hat an der Realität vorbeigewünscht. Dafür haben die Kleeblätter zu viel spielerische Qualität abgeben müssen und zu viel Verletzungspech zum Start gehabt.

Sechs Spiele, vier Punkte, zwei Tore

Nun sind vier Punkte und 2:6 Tore nach sechs Partien sicherlich kein Freifahrtsschein für den sportlich Verantwortlichen. Aber wer nach so einem Umbruch so früh in der Saison bereits Trainer Dimitrios Pappas in Frage stellt, zählte sicherlich nicht zu den 600 erlaubten Zuschauern im Stadion am Zoo.

Mit Rückkehrer Shaibou Oubeyapwa, der sofort Verantwortung übernahm, sowie dem besonders fleißig rackernden Sven Kreyer und Shun Terada hatte RWO ein Angriffstrio auf dem Platz, dass mehrfach für die Führung der Gäste hätte verantwortlich zeichnen können.

Sven Kreyer (l.), hier gegen Yannik Geisler, setzte seine Mitspieler gut in Szene und rackerte bis zum Abpfiff vorbildlich. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

Doch allein Terada vergab allein in der ersten Viertelstunde und dann noch einmal kurz nach dem Wiederanpfiff zum möglichen 1:1-Ausgleich die von seinen Kollegen stark vorbereiteten Torchancen, von denen man auf diesem Niveau mindestens eine machen sollte. Aber vor dem Kasten fehlt nicht nur dem Neuzugang aus Straelen derzeit das Selbstvertrauen. Kein Wunder, bei der bisherigen Torausbeute.

Glück schon vor dem Rückstand

Trotz des am Ende klaren Ergebnisses war der Auftritt von RWO über weite Strecken deutlich besser als der beim 0:1 zu Hause gegen den VfB Homberg. Die Oberhausener übten mehr Druck auf die Gegenspieler aus, ließen sich allerdings auch beeindrucken. So zeigte der Lattentreffer von Wuppertals Beyhan Ametov, der nach einer Ecke über Umwege am Fünfer an den Ball kam, diesen mit seinem langen Bein aber nur an die Latte bugsieren konnte, auch seine Wirkung (22).

Die Platzherren fanden besser ins Spiel und hatten nach dem Führungstreffer auf dem tiefen Boden im Dauerregen natürlich alle Trümpfe. Den Distanzkracher von Ametov konnte RWO-Keeper Justin Heekeren auf dem rutschigen Untergrund nicht weit genug weg bugsieren, Marco Königs staubte aus kurzer Distanz unter die Latte zum 1:0 für Wuppertal ab (39.).

Balanceakt zwischen Druck und Absicherung

Der Balanceakt zwischen Druck und Absicherung nach Teradas vergebener Großchance nach dem Seitenwechsel wurde immer größer. Pappas wechselte mit Steinmetz für Scheelen einen sehr offensiv ausgerichteten Mittelfeldakteur für einen Sechser. Doch so ergaben sich natürlich auch Räume für Wuppertal, Tim Stappmann rettete in höchster Not (66.), die Abseitsfahne verhinderte die Anerkennung des zweiten WSV-Treffers (68.). Den erzielte dann der gerade erst eingewechselte Semir Saric, der noch Kraft für ein Solo hatte und Heekeren keine Chance ließ (72.).

Mit einer Fülle von Kontermöglichkeiten hätten die Platzherren das Resultat noch früher höher schrauben können, ließen jedoch die nötige Präzision im letzten Pass vermissen. RWO mühte sich bis zum Abpfiff, blieb im Abschluss aber glücklos und kassierte kurz vor Schluss das 0:3 durch Marzullo.

Konkurrenzkampf bei RWO wird wieder größer

Was aber bleibt, ist die Erkenntnis, dass die Mannschaft will und kann und der Konkurrenzkampf auch wieder größer wird. So konnte Leander Goralski doch bereits wieder mitwirken, Oubeyapwa und sogar Nils Winter nach nur zwei Tagen Mannschaftstraining schafften es in die Startelf und das war keine Fehlentscheidung. Zudem feierte Kofi Twumasi sein Saisondebüt, Jeffrey Obst und Maik Odenthal könnten in dieser Woche wieder ins Training einsteigen.

Nur: Punkte bringen diese guten Nachrichten allein nicht und vor Ehrfurcht vor dem Kleeblatt-Trikot erstarren wird auch Alemannia Aachen wohl kaum. Aus diesem Tal müssen sich die Kleeblätter schon selbst herausmalochen.