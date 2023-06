RWO: Das sind die neue Trikots für die Saison 2023/24

Oberhausen. Pünktlich zum Testspielauftakt hat Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen seine drei neuen Trikots für die kommende Saison vorgestellt.

Pünktlich zum Testspielauftakt gegen den 1. FC Mülheim am Samstag(15 Uhr) hat Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen seine drei neuen Trikots für die kommende Saison vorgestellt. In Zusammenarbeit mit dem belgischen Sportartikelhersteller Patrick sind dabei drei exklusive Designs entstanden, die bestens zur Identität der Rot-Weißen passen.

Vor heimischer Kulisse im Stadion Niederrhein laufen die Kleeblätter in rot und weiß auf. Neben den weißen Akzenten auf der Brust ist das in dunkelrot abgesetzte Kleeblatt der Blickfang auf den Heimtrikots der neuen Spielzeit.

In der Fremde werden die Kleeblätter ab sofort in einem schwarzen Trikot mit goldenen Elementen auflaufen. Das Design ist an die Zweitliga-Saison 2009/10 angelehnt, in der die Kleeblätter letztmals in den Farben Schwarz und Gold auf Punktejagd gingen. Das dritte Trikot der Mannschaft von Trainer Jörn Nowak ist farblich passend zum Kleeblatt in grün und weiß gehalten. Wie auch beim Heim-Dress ist hier das Markenzeichen der Rot-Weißen in einem dunklen grün abgesetzt und mit weißen Akzenten auf der Brust verziert.

In allen drei Trikots befindet sich im Nacken ein weiteres Detail: Dort ist das Wappen der Stadt Oberhausen verewigt und zeigt sowohl im Stadion Niederrhein als auch in der Ferne die Verbundenheit zwischen Stadt und Verein.

Erhältlich sind die neuen Trikots ab dem Freundschaftsspiel-Highlight gegen Borussia Dortmund am 19. Juli.

