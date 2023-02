RWO: Dahlbeck schon nicht mehr Trainer des Team 2

Oberhausen. Christian Dahlbeck ist nicht mehr Trainer von RWO-Team 2. Der Sportliche Leiter Patrick Bauder über die Gründe für die schnelle Trennung.

Christian Dahlbeck ist schon nicht mehr Cheftrainer des Fußball-A-Ligisten RWO-Team 2. „Nach offenen und ehrlichen Gesprächen zwischen Dahlbeck und dem Verein, kamen beide Parteien zu dieser gemeinschaftlichen Entscheidung“, lassen die Kleeblätter in ihrer Mitteilung verlauten.

„Zunächst gilt Christian unser Dank für seinen Einsatz und die jederzeit sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit im Verein. Beide Seiten hatten nicht geplant, dass die Amtszeit nur zwei Monate gehen soll“, so Patrick Bauder, Sportlicher Leiter von RWO. „In intensiven Gesprächen ist aber sowohl Christian als auch der Verein zum Entschluss gekommen, dass eine weitere Zusammenarbeit nicht zielführend ist. Wir wünschen Christian privat und sportlich nur das Beste.“

RWO-Team 2 nur knapp über der Abstiegszone

Christian Dahlbeck stand insgesamt nur fünf Mal für die Rot-Weißen in Freundschaftsspielen an der Seitenlinie. Hinsichtlich der Nachfolgeregelung arbeiten die Verantwortlichen an einer zeitnahen Lösung. Die wird auch benötigt: In der Meisterschaft rangiert das RWO-Team 2 nur einen Platz und Punkt über der Abstiegszone. Weiter geht es für die Kleeblatt-Reserve am Sonntag, 26. Februar (12.30 Uhr) bei den Sportfreunden Königshardt II.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen