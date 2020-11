Oberhausen. Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen RW Ahlen tritt Regionalligist RWO am Mittwoch beim SV Lippstadt an. Coach Terranova nimmt Team in die Pflicht.

Es ist knapp anderthalb Jahre her, als Rot-Weiß Oberhausen zuletzt beim SV Lippstadt antrat. Damals, im Mai 2019, siegte der Fußball-Regionalligist dank eines Treffers von Cihan Özkara mit 1:0 und sicherte sich das eine Woche später stattfindende, leider erfolglose Aufstiegsfinale gegen den SC Verl. Ende November 2020 schaut die Ausgangslage vor dem Duell am Mittwoch etwas anders aus, tritt RWO doch um 18 Uhr als Tabellendreizehnter beim Tabellenachtzehnten in Lippstadt an. Drei Punkte sollten es also sein, damit die Kleeblätter nicht weiter in Abstiegsnöte geraten.

Bereits gegen Schlusslicht Rot Weiss Ahlen am vergangenen Samstag war der Dreier das klar kommunizierte Ziel. Doch am Ende reichte es für die Mannschaft von Mike Terranova nur zu einem 1:1-Unentschieden . „Das war natürlich für uns alle enttäuschend. Nicht nur vom Ergebnis her“, macht der RWO-Trainer deutlich. „Wir sind mit klaren Ideen in das Spiel reingegangen, die dann aber null umgesetzt wurden. Und so ist es gekommen, dass wir unser bisher schlechtestes Saisonspiel abgeliefert haben.“

Vier Punkte vor Abstiegsplatz

RWO-Keeper Robin Benz verkürzt gegen Ahlens Enes Güney den Winkel. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

Dabei schienen die Kleeblätter mit dem vorausgegangen 6:1 gegen den Bonner SC eigentlich auf einem guten Weg zu sein. Doch auf den höchsten Saisonsieg folgte aufgrund des Spielausfalls gegen den BVB II eine erneute coronabedingte Zwangspause. „Für unseren Rhythmus ist das nicht förderlich“, sagt Terranova, dessen Team gegen die aggressiv verteidigenden Gäste aus Ahlen zu wenige Mittel fand, gefährliche Aktionen nach vorne zu kreieren.

Auch weil die Hausherren nach dem zwischenzeitliche 1:0 durch den agilen Nils Winter das mögliche 2:0 liegen ließen. „Wenn du die Dinger vorne nicht machst, machst du auch den Gegner stark. Aber gerade in einer solchen Situation muss du so ein Ergebnis dann aber auch dreckig über die Bühne bringen“, so die Analyse des RWO-Trainers.

„Das Potenzial in der Truppe ist ohne Frage da“

Da allerdings auch die Konkurrenz aus dem Tabellenkeller letztlich patzte, machte RWO im Umkehrschluss sogar noch einen Zähler gut. Vier Punkte beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. „Aus den letzten Jahren ist der Verein andere Tabellenregionen gewohnt. Genau das müssen aber alle aus den Köpfen rauskriegen“, nimmt Terranova sein Team mit Blick auf das Duell in Lippstadt in die Pflicht. „Das Potenzial in der Truppe ist ohne Frage da. Nur müssen wir es eben jede Woche neu abrufen.“

Dafür wird Terranova die eine oder andere taktische Umstellung vornehmen, die der 44-Jährige aber mit Blick auf den Gegner noch für sich behält. Klar ist allerdings, das Tugrul Erat in der Startelf der Kleeblätter stehen wird. „Uns hat gegen Ahlen im Spiel nach vorne einfach auch die Größe gefehlt. Mit seiner Erfahrung wird uns Tugrul da definitiv helfen“, lobt „Terra“ den Offensivmann, der auf der rechten Seite alle erdenklichen Aufgaben erfüllen und auch links offensiv eingesetzt werden kann .

Lippstadt will Schwung aus Gladbach-Remis mitnehmen

Hinter Gegner SV Lippstadt liegen derweil anspruchsvolle Wochen, duellierte sich die Mannschaft von Trainer Felix Bechtold doch mit Fortuna Düsseldorf II (1:3), Fortuna Köln (2:2), Preußen Münster (0:4), BVB II (0:4) und zuletzt Borussia Mönchengladbach II (0:0) gegen einige Top-Teams der Liga. Vor allem aber das Remis gegen die Zweitvertretung aus Gladbach macht den Lippstädtern Mut. „Die Mannschaft hat ein positives Zeichen gesetzt. Diesen Schwung müssen wir jetzt mitnehmen“, äußerte sich der SV-Trainer auf der Vereinshomepage.

Doch auch sein Gegenüber Mike Terranova blickt zuversichtlich auf das Flutlichtspiel am Mittwochabend. „Auch wenn ich mich wiederhole, aber es gibt in dieser Liga keine einfachen Gegner. Wir werden das Spiel hochkonzentriert angehen. Nur so geht es.“