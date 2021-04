RWO bringt zum Saisonfinale Neuauflage der „Spieltach-Box“

Oberhausen. Weil die erste Auflage bei den RWO-Fans so gut ankam, legen die Kleeblätter die „Spieltach-Box“ zum Saison-Finale in der Regionalliga neu auf.

Zum Derby gegen Rot-Weiss Essen am 27. März brachte die RWO-Spieltach-Box erstmalig das Stadion Niederrhein ins heimische Wohnzimmer. Currywurst, Stadionbier, das Kleeblättchen und viele weitere rot-weiße Artikel ließen das Fan-Herz höher schlagen.

Dank der zahlreichen Unterstützung der Fans konnte Rot-Weiß Oberhausen rund 800 Spieltach-Boxen verkaufen. Da die Boxen in der Erstauflage großen Anklang gefunden haben, ruft der Verein nun die zweite Runde ins Leben: Zum Saisonfinale gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach (Sa., 5. Juni, 14 Uhr) möchte RWO seinen Fans erneut ein bisschen Stadion-Feeling nach Hause bringen und die Saison gebührend abschließen.

Neben einigen bekannten Spieltach-Artikeln kann sich jeder Fan auf mindestens eine absolute Besonderheit freuen. Angeboten werden die Boxen in zwei Varianten: Single-Box, 35€ (inkl. einem Streaming-Ticket) oder VIP-Box, 100€ (inkl. einem Streaming-Ticket).

„Andenken“ an Corona-Spielzeit

Die Single-Variante ist mit Bier oder Cola und Schal oder Tasse erhältlich. Die VIP-Variante beinhaltet sowohl eine Tasse als auch einen Schal und hält zusätzlich ein attraktives Extra bereit. Als Dank für die Unterstützung der Fans in dieser Saison gibt es in jeder Box das Streaming-Ticket als „kleines Geschenk“ kostenlos mit dazu. Das Design der Tasse und des Schals orientiert sich an der hoffentlich einmaligen Geisterspiel-Saison 2020/21 und stellt ein „Andenken“ an diese denkwürdige Corona-Spielzeit dar.

Die Spieltach-Box ist zwar ab sofort bestellbar, kann aber nur am Freitag, 4. Juni (Uhrzeiten folgen) am Stadion Niederrhein abgeholt werden. Auch ein möglicher Versand erfolgt erst in der Woche vor dem Saisonfinale. Aufgrund des erhöhten logistischen Aufwandes - gekühlte Lebensmittel - kostet der Versand zehn Euro. RWO empfiehlt daher, den Versand nur zu nutzen, wenn eine Abholung nicht möglich ist. www.rwofanshop.de