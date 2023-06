RWO bekommt weitere Verstärkung aus der 3. Liga

Oberhausen. Kurz vor Trainingsauftakt am Donnerstag vermeldet RWO noch einen weiteren externen Neuzugang. Der kommt vom SV Meppen und kickte davor bei RWE.

Kurz vor dem Trainingsauftakt am Donnerstag vermeldet RWO noch einen weiteren externen Neuzugang. Nach Oguzhan Kefkir (RWE), Moritz Montag (Wuppertaler SV), Cottrell Ezekwem (SC Verl), Manfredas Ruzgis (SC Wiedenbrück), Kevin Kratzsch (SV Straelen) sowie Dominik Burghard und Kerem Yalcin (beide eigene U19) schließt sich auch Marius Kleinsorge dem Fußball-Regionalligisten SC Rot-Weiß Oberhausen an. Der 27-Jährige kommt vom SV Meppen, mit dem er aus der 3. Liga abgestiegen ist. Für die Emsländer bestritt er 19 Spiele (drei Tore, zwei Vorlagen).

„Mit Marius konnten wir einen Flügelspieler verpflichten, der unsere Offensive nochmals bereichern wird. Er weiß, worauf es auf dem Platz ankommt und hat seine Qualitäten bereits in der 3. Liga und der Regionalliga bewiesen“, so Patrick Bauder, Sportlicher Leiter der Kleeblätter.

Auch Kleinsorge freut sich auf die neue Aufgabe: „Ich habe bereits im Stadion Niederrhein gespielt und kenne die Atmosphäre hier. Deshalb freue ich mich riesig auf die ersten Spiele und darauf, die Fans in meinem Rücken zu wissen. Die Verantwortlichen haben mich in den gemeinsamen Gesprächen klar von den Zielen des Vereins überzeugt und ich werde gemeinsam mit der Mannschaft alles dafür geben, diese zu erreichen.“

In der Saison 2021/2022 stand er für ein halbes Jahr auch bei Rot-Weiss Essen unter Vertrag. RWE hatte den schnellen Außenbahnspieler vom 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen und Kleinsorge half in 17 Einsätzen mit sieben Toren und vier Vorlagen dem RWO-Erzrivalen beim Aufstieg. 126 Spiele (21 Tore/13 Vorlagen) in der 3. Liga stehen in der Vita des gebürtigen Goslarers. Hinzu kommen noch 64 Spiele in der Regionalliga West. (mit RS)

