Oberhausen. RWO hat es zur Winterpause in Sachen Zuschauerschnitt unter allen Fußball-Regionalligisten in Deutschland unter die ersten Zehn geschafft.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

RWO beim Zuschauerschnitt in Deutschland auf Platz neun

Die vierthöchste Fußballklasse in Deutschland, die Regionalliga, ist in fünf Gruppen aufgeteilt. 90 Mannschaften, die SG Wattenscheid 09 mischt als einziger 19. Vertreter in der West-Staffel bekanntlich nicht mehr mit, kämpfen vor mehr oder weniger großen Kulissen um ihre Ziele. RWO hat es zur Winterpause in Sachen Zuschauerschnitt unter allen Regionalligisten in Deutschland unter die ersten Zehn geschafft, genauer gesagt auf Rang neun.

Laut den offiziellen Zahlen kamen zu den bisherigen zehn Heimpartien der Kleeblätter in dieser Saison 30.930 Zuschauer, durchschnittlich also 3093. Und die sahen zu, wie die Mannschaft von Trainer Mike Terranova mit einer Trefferbilanz von 20:11 satte 23 Heimzähler einfuhr und damit die meisten aller West-Gastgeber.

Rund 1000 Zuschauer mehr pro Partie als vor zwei Jahren

Zudem steigerte RWO bislang seinen Zuschauerschnitt im Vergleich zur Vorsaison um gut 400, verglichen mit der Spielzeit 2017/18 sogar um rund 1000 Besucher pro Partie. Ihren Teil dazu beitragen dürfte die neue Tribüne, die deutlich mehr Stimmung im Stadion Niederrhein möglich macht.

In der Zuschauergunst unter allen Regionalligisten in Deutschland knapp hinter RWO rangiert der VfB Lübeck (Schnitt: 2994). Die Plätze davor belegen, 8. BSG Chemie Leipzig (3197), 7. 1. FC Saarbrücken (3215), 6. 1. FC Lok Leipzig (3312), 5. RW Erfurt (3603), 4. Alemannia Aachen (5290), 3. Kickers Offenbach (5787), 2. Energie Cottbus (6044), 1. RW Essen (10.660).

Genützt hat den Essenern die Fülle in ihrem Stadion bislang weniger, von ihren neun Heimauftritten verlor die Titz-Elf drei. Schlusslichter in Sachen Zuschauergunst in der Weststaffel sind: 16. Borussia Mönchengladbach II (557), 17. SV Bergisch Gladbach 09 (552), 18. Fortuna Düsseldorf II (382).