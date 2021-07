RWO beginnt die Saison gegen den KFC Uerdingen

Oberhausen. Der Spielplan der Regionalliga steht. RWO startet gegen den KFC Uerdingen. In der Hinrunde geht es auswärts zu RWE, Wuppertal und Preußen Münster

RWO beginnt die Regionalliga West am 14. August mit einem Heimspiel gegen den KFC Uerdingen. In der Hinrunde gastiert RWO bei den vermeintlichen Spitzenmannschaften RW Essen (2. Oktober), Wuppertaler SV (16. Oktober) und Preußen Münster (13. November). Mit Fortuna Köln wird hingegen ein Liga-Favorit im Stadion Niederrhein empfangen (23. Oktober).

Da sich alle Klubs der Regionalliga darauf verständigt haben, eine normale Hin- und Rückrunde trotz der 20 Mannschaften zu spielen, geht es Schlag auf Schlag. Bei insgesamt 38 Spielen bleibt erneut kaum Luft, Atem zu holen. Da es vier Spieltage weniger sind als zur vergangenen Saison, gibt es nun insgesamt nur zwei Wochenspieltage, die im August und September stattfinden.

Die Hinrunde endet am 4. Dezember. In diesem Jahr finden am 11. und 18. Dezember schon zwei Rückrundenspieltage statt. Danach geht es schon am 22. Januar weiter, die Saison endet am 14. Mai.

Die RWO-Spiele (in Klammern die Rückrundentermine), Samstag, 14. August (11. Dezember): RWO – KFC Uerdingen.

Samstag, 21. August (18. Dezember): SC Wiedenbrück – RWO.

Mittwoch, 25. August (22. Januar): RWO – 1. FC Köln U23.

Samstag, 28. August (29. Januar): TSV Alemannia Aachen – RWO.

Samstag, 4. September (5. Februar): RWO – Borussia Mönchengladbach U23.

Samstag, 11. September (12. Februar): Sportfreunde Lotte – RWO.

Mittwoch, 15. September (19. Februar): RWO – FC Wegberg-Beeck.

Samstag, 18. September (26. Februar): SV Rödinghausen – RWO.

Samstag, 25. September (5. März): RWO – Rot-Weiß Ahlen.

Samstag, 2. Oktober (12. März): Rot-Weiss Essen – RWO.

Samstag, 9. Oktober (19. März): RWO – SV Straelen.

Samstag, 16. Oktober (26. März): Wuppertaler SV – RWO.

Samstag, 23. Oktober (2. April): RWO – SC Fortuna Köln.

Samstag, 30. Oktober (9. April): Fortuna Düsseldorf U23 – RWO.

Samstag, 6. November (16. April): RWO – VfB Homberg.

Samstag, 13. November (23. April): SC Preußen Münster – RWO.

Samstag, 20. November (30. April): RWO – FC Schalke 04 U23.

Samstag, 27. November (7. Mai): SV Lippstadt 08 – RWO.

Samstag, 4. Dezember (14. Mai): RWO – Bonner SC.

