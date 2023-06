Die Teilnehmer des RWO Endurance-Teams in Bocholt. Für die Organisatoren gab es viel Lob für eine rundum gut geplante Großveranstaltung am Aasee.

Triathlon in Bocholt RWO-Ausdauersportler gut unterwegs am Aasee

Oberhausen. Die Oberhausener erzielten prima Ergebnisse beim Triathlon rund um den Bocholter Aasee trotz hoher Temperaturen.

Das RWO Endurance-Team hat in der Mitteldistanz, der Bocholter Distanz und der Sprintdistanz am Aasee-Triathlon in Bocholt teilgenommen. Geschwommen wurde im Aasee in Bocholt, die Radstrecke führte über die gesperrte Bundesstraße 67, bevor es auf die Laufstrecke im anliegenden Park ging.

Jörg Schulz absolvierte bei bestem Wetter in 1:16:03 seinen bislang schnellsten Triathlon in dieser Sprintdistanz. Trotz anfänglicher Laufprobleme auf dem ersten Kilometer erreichte er damit Platz 80 in der Gesamtwertung und Platz zwei der M 60. Andreas Tinnefeld startete auf die Sprintdistanz. Nach dem ELE-Triathlon, der mit einem defekten Vorderreifen am Rennrad endete, holte er sich eine hartnäckige Erkältung. Kurz vorher fing er sich beim Laufen noch eine Zerrung ein. Trotzdem hieß es: Auf nach Bocholt!

Dort angekommen, stellte sich heraus dass die Radschuhe in Oberhausen bei den anderen Sportsachen standen. Also ein kurzer Shoppingtrip zum Radhändler Rose.

Für Andreas Tinnefeld lief eine ganze Menge schief

Freiwasser und Massenstart waren für ihn Premiere, erst nach dem Wendepunkt konnte er besser schwimmen. Dann kam der Wechsel aufs Rad. Die Radstrecke war super, aber langsam wurde es auch sehr warm. Er begann verhalten, trat in der zweiten Hälfte aber richtig an Auf der Laufstrecke kam er dank Physio Thorsten Wagener mit seiner Teamkollegin Andrea Berg zusammen ins Ziel.

Michael Bross startete auf seiner ersten Mitteldistanz und hatte eine Zeit von knapp unter sechs Stunden avisiert. Dieses Ziel stellte er bei hohen Temperaturen hintenan und machte „Ankommen“ zur Priorität.

Mit einer für ihn sehr guten Schwimmzeit ging es dann aufs Rad. Die Radstrecke war wie versprochen schnell, nach etwas weniger als drei Stunden ging es auf die Laufstrecke. Nach 5:52 stand fest: Er hat seine erste Mitteldistanz erfolgreich beendet: Platz 102 bzw. 124, Schwimmen 46:31 (125.), Radfahren 2:57:51 (112.), Laufen 2:00:47 (89.), gesamt 5:52:05.

Sven Dannenberg erstmals im Freiwasser unterwegs

Für Sven Dannenberg war es ebenfalls sein erster Freiwasser-Triathlon. Nachdem er in den hinteren Reihen aus dem Wasser kam, ging es aufs Rad. Das große Überholen begann. Der zweite Wechsel war richtig schnell, da er die Laufschuhe schon auf dem Rad trug. Trotz der Temperaturen lief er die fünf Kilometer in 22 Minuten. Am Ende stand die Uhr bei 1:16:58 Stunden.

Jenny Hentschel war zufrieden mit 1:32:28 Std und Platz neun in ihrer AK und hofft im nächsten Jahr wieder dabei zu sein.

Weitere Starter für das RWO Endurance-Team: Sven Gerhards, Christian Storzer, Lucas Sauerborn, Oliver Zimmer, Thomas Müthing, Roger Gottwald, Dennis van Laak, Sabine Dietrich, Ralf Garmatsch, Nicole Bergermann, Thomas Huemmerich, Ralf Schaffeld, Luke Kronwald, Christian Kordel.

