RWO-Aufsichtsrat Gieske: „RWE wird grandioser Zweiter“

Oberhausen. Bei 25. Auflage von „Sach ma’, Vorstand...“ äußert sich Rot-Weiß Oberhausens Aufsichtsratschef Hartmut Gieske auch über Regionalliga-Nachbar RWE.

Auch bei der 25. Ausgabe von „Sach ma‘, Vorstand…“ redeten die Bosse von Rot-Weiß Oberhausen rund um Vereinspräsident Hajo Sommers wieder Klartext. Mit dabei war auch Hartmut Gieske. Der Aufsichtsratsvorsitzende des Fußball-Regionalligisten machte dabei deutlich, dass für ihn, obwohl die Mannschaft von Cheftrainer Mike Terranova im derzeitigen Aufstiegskampf um die 3. Liga keine Rolle mehr spielt, die Saison noch längst nicht gelaufen sei. „Man könnte natürlich den Eindruck haben, wenn man sich die Tabelle anschaut, es würde für RWO um nichts mehr gehen. Das sehe ich komplett anders.“

RWO stabilisiert sich unter Mike Terranova

Mit dem souveränen 3:0-Erfolg zuletzt im Stadion Niederrhein gegen den Wuppertaler SV haben sich die Rot-Weißen auf den sechsten Tabellenplatz vorgeschoben. Genau dort oder sogar noch ein Plätzchen weiter vorn soll RWO laut Gieske auch am Ende der Spielzeit stehen: „Das wäre einfach schön.“

Und das trotz des schwierigen Saisonstarts, als nach sieben Partien und nur vier Punkten auf dem Konto Cheftrainer Dimitrios Pappas freigestellt wurde. „Wenn man sich an die ersten Spiele erinnert, natürlich vor dem Hintergrund der großen Verletztenliste, dann konnte einem schon Angst und Bange werden. Ich glaube, diese Zeit haben wir hinter uns. Die Mannschaft fängt an, sich zu stabilisieren“, sagt Gieske mit Zuversicht.

Konzentration auf die neue Regionalliga-Saison

Dabei sieht der 62-Jährige auch Vorteile, dass RWO in der Tabelle jenseits von Gut und Böse steht. „Wir haben alle Zeit, uns jetzt konzentriert auf die nächste Saison vorzubereiten. Nicht nur sportlich, auch wirtschaftlich haben wir noch das eine oder andere Problem vor uns. Diese Probleme müssen wir lösen, damit wir in jeder Beziehung gut vorbereitet in die Saison gehen.“

Schließlich soll RWO in Sachen Aufstiegsrennen 2021/22 wieder ein Wörtchen mitreden. Derweil läuft es in dieser Saison auf einen Zweikampf zwischen Borussia Dortmund II und Rot-Weiss Essen hinaus. Die Essener Aufstiegsträume erlitten allerdings am vergangenen Spieltag mit der 0:3-Pleite bei der Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf einen kleinen Dämpfer.

Schöne Revierduelle mit Rot-Weiss Essen

„Wenn die so weitermachen, verpassen die das wieder“, äußert nicht nur Vorstandsmitglied Jürgen Kempe Zweifel an einer Rückkehr der Essener in den Profifußball.

„Ich glaube, unser östlicher Nachbar schafft es nicht. Sie werdengrandioser Zweiter. Borussia Dortmund II steigt auf. Und in der nächsten Saison haben wir wieder ein schönes Revierduell, sowohl an der Hafenstraße, als auch hier im Stadion Niederrhein“, so ist sich Gieske sicher.

Binder glaubt weiter an RWE-Aufstieg

Hajo Sommers hatte dagegen schon mehrfach erklärt, dass er RWE den Aufstieg in die 3. Liga wünscht. Nicht zuletzt, weil die Essener durch den Erfolg im DFB-Pokal erhebliche Zusatzeinnahmen verbuchen konnten. Auch Thorsten Binder glaubt weiterhin daran, dass das Team von Trainer Christian Neidhart das Rennen machen wird. „Ein bis zwei Niederlagen hast du auch als Aufsteiger ja immer dabei. Der östliche Nachbar wird aufgrund der nicht vorhandenen Konstanz der Dortmunder Erster werden.“

