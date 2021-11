RWO: Auch Tugrul Erat spendiert Fanbus nach Münster

Oberhausen. Tugrul Erat spendiert einen Fan-Bus für das Spiel bei Preußen Münster. RWO-Kicker will sich damit für seinen Fauxpass gegen Köln entschuldigen.

Am Samstag, 13. November (14 Uhr) steht für Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen das Auswärtsspiel beim SC Preußen Münster an. Die Mannschaft von Trainer Mike Terranova hofft dieses Mal auf besonders große Unterstützung in der Universitätsstadt. Stürmer Sven Kreyer zeigt sich bei den RWO-Anhängern mit einem spendierten Bus zu diesem Auswärtsspiel für die Solidarität in der Causa „Bandenschaden“ aus dem Derby bei Rot-Weiss Essen (1:1) erkenntlich.

Zudem möchte auch sein Teamkollege Tugrul Erat ein Zeichen setzen und sich für seinen Fauxpas aus dem Heimspiel gegen Fortuna Köln (0:2) entschuldigen. „Ich habe einen Fehler gemacht. Dafür will ich geradestehen und mich in erster Linie bei unseren Anhängern entschuldigen“, erklärt der 29-Jährige.

„Die Aktion aus dem Spiel kann ich leider nicht rückgängig machen“

Erat hatte als Ersatzspieler gegen die Fortuna den anrollenden Ball auf dem Spielfeld gestoppt und einen Freistoß verursacht. Kölns Najar brachte den Ball rein und nach einer Kopfballverlängerung setzte ihn Boele zur Fortuna-Führung in die Maschen. „Die Aktion aus dem Spiel kann ich leider nicht rückgängig machen, aber mit einem weiteren Bus kann ich hoffentlich vielen RWO-Fans dazu verhelfen, sich das Spiel doch live im Stadion anzuschauen.“

Los geht es für die Mitreisenden, die sich im Vorfeld eine Fahrkarte besorgen müssen, am Spieltag am Bahnhof Sterkrade. Von dort geht es um 11.30 Uhr nach Münster und nach dem Spiel gesammelt wieder in Richtung Oberhausen-Sterkrade. Die Tickets für die beiden Busse seit Donnerstag ausschließlich im RWO-Fanshop an der Lindnerstraße (auch am Spieltag) erhältlich solange der Vorrat reicht. Hierfür wird eine Schutzgebühr von fünf Euro erhoben. Diese geht im Anschluss zu 100 Prozent an einen noch zu bestimmenden karitativen Zweck.

Im Bus gilt die 3G-Regelung (Test nicht älter als 48 Stunden) und Maskenpflicht während der gesamten Fahrt.

