RWO: Auch Nico Klaß wird die Kleeblätter verlassen

Oberhausen. Bei RW Oberhausen schreitet der Umbruch für die Saison 2020/21 weiter voran. Der Regionalligist gab weitere Abgänge bekannt, darunter Nico Klaß.

Bei Rot-Weiß Oberhausen schreitet der Umbruch für die Saison 2020/21 weiter voran. Nach dem bereits die Abgänge von Jannik Löhden (wechselt zu Fortuna Köln), Philipp Gödde (Ziel unbekannt) Christian März (Ziel unbekannt) Giuseppe Pisano (beendet seine Laufbahn), Felix Herzenbruch (zurück zu RWE) Tim Hermes (Ziel unbekannt) und Francis Ubabuike (Fortuna Köln) feststehen, hat der Verein nun vier weitere Abgänge bekannt gegeben: Patrick Bade, Shaibou Oubeyapwa, Nico Klaß und Tarik Kurt werden in der künftigen Saison nicht mehr für die Kleeblätter auflaufen.

Zudem steht nun fest, dass sich der Regionalliga-Kader unter der Leitung von Neu-Cheftrainer Dimitrios Pappas erstmals am Mittwoch, 15. Juli, trifft. Trotz der fünf Abgänge verfällt Oberhausens Sportlicher Leiter Patrick Bauder nicht in Panik: „Wir sind mit einigen Kandidaten in Kontakt und führen zum Teil sehr gute Gespräche. Zum Trainingsauftakt am 15. Juli werden wir einen schlagkräftigen Kader präsentieren.“

Bisher 14 Spieler unter Vertrag

Derzeit haben folgende RWO-Spieler einen gültigen Vertrag für die Saison 2020/21: Daniel Davari, Justin Heekeren, Jeffrey Obst, Jerome Propheter, Tim Stappmann, Kofi Twumasi, Bastian Müller, Giuseppe Pisano, Raphael Steinmetz, Vincent Stenzel, Shun Terada (kommt vom SV Straelen), Maik Odenthal, Alexander Scheelen, Furkan Cakmak (RWO-U19) und Jan Bachmann (RWO-U19).

Das sich der Kader wegen finanziellen Situation aufgrund der Corona-Krise verkleinern wird hatte Dimitrios Pappas bereits vor kurzem gegenüber dieser Redaktion berichtet. „Noch ist ja völlig unklar, wieviele Teams in der Regionalliga West letztendlich spielen. Davon hängt dann auch die Kadergröße ab. So oder so wird sich der Kader aber verkleinern.“