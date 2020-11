RWO atmet durch: 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf II

Oberhausen. Mit einer konzentrierten Leistung landete RWO den so sehr ersehnten Dreier. Die U23 von Fortuna Düsseldorf wurde verdient niedergerungen.

So kann es weiter gehen: Mit einer Energieleistung bezwang RWO die U23 von Fortuna Düsseldorf verdient mit 1:0 (1:0). In der gutklassigen Regionalliga-Partie zeigten die Rot-Weißen eine ganz starke erste Halbzeit und hätten nach dem Wechsel noch nachlegen müssen.

Mike Terranova musste mal wieder das Personal ändern. Tim Stappmann begann für den verletzten Maik Odenthal in der Innenverteidigung. Tugrul Erat spielte von Beginn an neben Sven Kreyer als hängende Spitze. Bastian Müller meldete sich kurzfristig mit muskulären Problemen ab, Samstagvormittag erfuhr Jan Wellers , dass er auf diese Position rücken würde. Er machte seine Sache übrigens sehr gut.

RWO von Beginn an in der Partie

Die Oberhausener waren von Beginn an präsent, suchten die Zweikämpfe und setzten zu gefährlichen Läufen über die Außen an. Shaibou Oubeyapwa war auf rechts im Zusammenspiel mit dem erneut starken Nils Winter immer für Gefahr gut. Vincent Stenzel auf der Gegenseite hingegen suchte oft falsche Wege und agierte pomadig. Das tat der guten Leistung der Rot-Weißen aber keinen Abbruch, die Arbeit in der Achse stimmte. Tanju Öztürk holte die Bälle hinten, Jerome Propheter zog die Fäden nach vorn und spielte auf der Sechs sehr variantenreich.

Hier wäre Robin Benz nicht dran gekommen doch der Ball knallte an den Pfosten. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

Die Oberhausener erspielten sich auch regelmäßig gute Gelegenheiten. Einen Freistoß von Kreyer aus 20 Metern parierte Fortuna-Keeper Anton Mitryushkin zwar, der Abpraller aber landete bei Propheter, der auf Stappmann ablegte. Dessen Schuss wurde aber geblockt (13.), ebenso wie der sehr aussichtsreiche Versuch von Wellers nach Zuspiel von Oubeyapwa (25.).

Jerome Propheter krönte starke Leistung mit Tor

Dann war die Zeit aber reif für die Führung. Kreyer steckte vor dem Strafraum auf Propheter und der holte zu einem mächtigen Schuss aus, der im Flug zum Flatterball geriet und so von Mitryushkin nur schwer zu berechnen war: 1:0 (27.).

Aber auch die Fortunen zeigten guten Fußball und hätten eine Kombination fast mit dem Ausgleich gekrönt. Doch der Kracher von Oliver Fink aus 16 Metern landete am Innenpfosten und sprang wieder ins Feld, wo er geklärt wurde (35.). Wellers und Kreyer kombinierten sich danach sehenswert durch den Fortunen-Strafraum , doch der letzte Ball auf Erat führte ins Abseits. Glück hatten die Kleeblätter im Gegenzug, als Stappmann einen gefährlichen Schuss von Cedric Euschen vor der Linie blockte (37.). Benz hatte genug zu tun in diesem ersten Durchgang, wäre beim Pfostenschuss und in dieser Situation aber machtlos gewesen.

Shaibou Oubeyapwa haushoch übers Tor

Die Vorentscheidung hätte in der 54. Minute fallen müssen. Einmal setzt sich Stenzel gut auf links gegen die entblößte Fortunen-Seite durch und passte scharf nach innen. Kreyer im Zentrum kam zu spät, aber dafür war der Ball perfekt für Oubeyapwa am langen Pfosten. Doch der Rechtsaußen setzte ihn haushoch über den Kasten statt einfach flach einzudrücken (54.).

Die Düsseldorfer erhöhten nun ihre Schlagzahl, ein Kopfball von Fink wurde von Benz geklärt. Auf der Gegenseite erwischte Erat den Ball nach einem Freistoß von Wellers nicht richtig (57.). Es ging weiter hin und her, RWO konnte sich nie sicher sein. Stenzel verschenkte einen eigentlich guten Sololauf am Ende, der eingewechselte Lex Lobinger prüfte Benz erneut mit einem Kopfball (69.) Für den Fortunen war kurze Zeit darauf Dienstschluss, er fing sich nach seiner Einwechslung in der 62. Minute innerhalb von 14 Minuten zwei Gelbe Karten ein, die letzte war dann folglich die Rote.

Defensive am Ende gestärkt

Entgegen seiner sonstigen Gepflogenheiten wechselte Terranova defensiv ein, er und die Mannschaft wollten den Sieg unbedingt Mit Leander Goralski und Kofi Twumasi brachte RWO Größe und Durchschlagskraft gegen die Schlussoffensive der Gäste. Es hätte locker 2:0 enden können. Doch das wäre zu leicht gewesen: So setzte Erat völlig frei einen aufgenommenen weiten Abschlag von Torwart Benz bei einem Lupferversuch über den Kasten (89.). Aber es reichte trotzdem für den so sehr ersehnten Dreier.