RWO-Aktion: „Mit deinem Kumpel an die Spitze“

Oberhausen. Da es für RWO am Samstag gegen Fortuna Köln um die Tabellenführung geht, haben sich die Kleeblätter eine Aktion für Dauerkarteninhaber ausgedacht

Am Samstag (14 Uhr) spielt Rot-Weiß Oberhausen um 14 Uhr im heimischen Stadion Niederrhein gegen den Gast Fortuna Köln um die Tabellenführung in der Fußball-Regionalliga. Aufgrund dieser besonderen Konstellation haben Dauerkarteninhaber:innen am Spieltag an der Tageskasse die Möglichkeit, unter dem Motto „Mit deinem Kumpel an die Spitze“ den Kumpel oder die Kumpeline zum halben Preis mit ins Stadion zu nehmen. Gemeinsam mit der Unterstützung von möglichst vielen Oberhausener:innen soll für die Kleeblätter mit einem Heimsieg der Sprung an die Tabellenspitze klappen.

So funktioniert die Aktion: Am Spieltag wird es am Kassenschalter auf dem Stadionvorplatz zwei Sonderkassen geben, die mit den Stadiontoren um 12.30 Uhr öffnen. Dort erhält man bei Vorlage seiner Dauerkarte eine weitere Tageskarte zum halben Preis für die Tribüne, für die man seine Dauerkarte erworben hat.

Wichtig für Sitzplatzkarten: Die Tageskarten für die Sitzplatzbereiche auf der Haupttribüne und der Stoag-Tribüne können nicht neben dem Platz des Dauerkarteninhabers vergeben werden. Preise bei Vorlage der Dauerkarte für die Kumpel-Tageskarte, Revierkraft-Tribüne: 6 Euro, Stoag-Tribüne: 8 Euro, Haupttribüne: 12 Euro. Diese Aktion gilt nur für Vollzahler-Karten, nicht jedoch für Jugend-Karten und VIP-Tickets.

