RW blieb beim 1:1 gegen den SV Straelen einiges schuldig

Oberhausen. Der Test gegen Dortmund begeisterte, drei Tage später gegen den SV Straelen gab es wieder Alltagskost im Stadion Niederrhein.

So berauschend der Auftritt Mittwoch gegen den Deutschen Vizemeister Borussia Dortmund war, so ernüchternd geriet jetzt der Test drei Tage später gegen den Oberligisten SV Straelen. Der durfte sich nach engagierter Leistung über ein 1:1 (1:1) gegen RWO freuen. Das war fast noch schmeichelhaft für die Gastgeber von Trainer Jörn Nowak, die diesmal sehr viel schuldig blieben, was ihnen gegen den BVB noch gelang.

„Es war von allem zu wenig. Wir haben gerade im ersten Durchgang viel zu viele Fehler gemacht und sogar Konter zugelassen“, war Nowak bedient von der blutleeren Vorstellung. Die schwache Leistung nahm er aber zum Teil auch auf seine Kappe: „Ich habe viel zu offensiv aufgestellt mit zwei Spitzen, einem Zehner und zwei dazu noch offensiven Außen.“

Etliche Schnitzer in der Verteidigung

Das spielte den Niederrheinern in die Karten, sie agierten ihrerseits mutig und auch konstruktiv nach vorn. SVS-Coach Sunay Acar nach dem Spiel: „Ich will das jetzt nicht zu hoch hängen, Oberhausen war an diesem Nachmittag schwach. Aber wir haben gegen einen Regionalligisten gespielt, das nehmen wir gerne als Erfolgserlebnis mit. Wir hätten aus unseren Chancen noch mehr machen können, das 1:1 ist eigentlich zu wenig.“

Da sagte der ehemalige Coach des VfB Homberg die Wahrheit. Zunächst einmal sicherten sich die Gäste die frühe Führung. An der war Cottrell Ezekwem elementar beteiligt, denn der RWO-Innenverteidiger vertändelte den Ball als letzter Mann vor dem eigenen Kasten und war dann nicht schnell genug, den davoneilenden Tom Hirsch zu halten. Der blieb im Eins-gegen-Eins gegen RWO-Torwart Robin Benz eiskalt und schlenzte den Ball ins rechte Eck (8.).

Tom Hirsch eiskalt beim 0:1 vor Torwart Robin Benz. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

Praktisch im Gegenzug gelang den Oberhausenern mit der ersten gelungenen Kombination der Ausgleich. Sven Kreyer legte einen Ball klug auf links, wo Oguzhan Kefkir butterweich auf den langen Pfosten flankte. Dort stand Manfredas Ruzgis komplett frei und platzierte den Ball überlegt mit dem Kopf gegen die Laufrichtung von Straelen-Schnapper Leon Schübel ins lange Eck (9.).

Damit hätte man praktisch aufhören können, denn das blieben die Höhepunkte des gesamten Spiels. RWO schaffte es nicht, die Tugenden des Mittwochspiels gegen den BVB abzurufen und blieb nahezu alles von Kampf bis Präsenz und Körpersprache schuldig. Fehler von erneut Ezekwem, Fabian Holthaus oder Christian März unmittelbar vor der Abwehr bescherten den Straelenern erneut Chancen.

RWO-Trainer Jörn Nowak war am Ende bedient. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

Mit Glück und einem aufmerksamen Benz meisterten die Kleeblätter die Gefahr. Marius Kleinsorge (22.) sowie Holthaus mit einem fulminantem Linksschuss (28.), jeweils nach Vorarbeit des agilen Moritz Stoppelkamp, brachten die Kleeblätter vors Tor der Gäste, aber wirklich zwingend waren die Gelegenheiten nicht. Zu allem Überfluss musste Ezekwem mit Verdacht auf eine Muskelverletzung im Oberschenkel vom Platz, für ihn kam Dominik Burghard (37.).

Drei Wechsel zur zweiten Halbzeit

Zum zweiten Durchgang brachte Nowak drei neue Spieler. „Das hatte ich zuvor definitiv nicht geplant.“ Es half aber dem das rot-weißen Spiel auf die Sprünge. Es wurde lebendiger, gefährlicher jedoch nicht. Die beste Chance des zweiten Durchgangs hatten wiederum die Straelener, doch Benz war bei einem direkten Freistoß von Luca Thissen, frech aufs kurze Ecke gezirkelt, auf dem Posten (70.). Kerem Yalcin oder Denis Donkor mühten sich nach ihren Einwechslungen um Linie, blieben aber blass, weil halt der Wurm drin war. Die geschickt verteidigende Elf von Sunay Acar hatte alles im Griff. So blieb es beim leistungsgerechten, wenn auch aus RWO-Sicht enttäuschenden, Unentschieden.

RWO: Benz; Montag (46. Ngyombo), Ezekwem (37. Burghard), Klaß, Holthaus (75. Öztürk), März (46. Fassnacht), Kleinsorge (75. Donkor), Stoppelkamp (75. Rexha), Kefkir (75. Niemeyer), Kreyer (46. Yalcin), Ruzgis.

SV Straelen: Schübel; Maluze (86. Baraza), Ndouop (62. Ypu), Hreljic, Lemmert (86. Schütz), Thissen, Aydogan, Hirsch, Yanagisawa, Müller (76. Blank), Kang (40. Yamada).

Tore: 0:1 Hirsch (8.), 1:1 Ruzgis (9.).

Schiedsrichter: Kristijan Rajkovski.

Zuschauer: 300.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen