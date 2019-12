Rückblick: Das war das Sportjahr 2019 in Oberhausen

Auch das Jahr 2019 hielt für die Sportlerinnen und Sportler in Oberhausen wieder zahlreiche Höhepunkte, aber auch Enttäuschungen bereit. Hier der Überblick über die erste Jahreshälfte.

Januar

Zum Jahresstart wiederholt die RWO-Traditionself ihren Coup aus dem Vorjahr und gewinnt zum insgesamt dritten Mal die NRW-Hallenmasters. Im Finale setzen sich die Kleeblätter mit 2:1 gegen den VfL Bochum durch.

Bei den NRW-Traditionsmasters verteidigt RWO seinen Titel aus dem Vorjahr. Foto: Thorsten Tillmann / Funke Fot Services

Auch dem SC 20 gelingt die Titelverteidigung. Im Endspiel um die Hallen-Stadtmeisterschaft gewinnen die Knappen mit 2:0 gegen die SF Königshardt, Platz drei geht an Sterkrade-Nord. Bei den Frauen wird Landesligist Arminia Klosterhardt seiner Favoritenrolle gerecht, während bei den Ü-35-Herren die SF Königshardt die Nase vorn haben. Bei den A-Junioren siegt Adler Osterfeld im Finale gegen Arminia Klosterhardt.

Zum letzten Mal finden in der Oase in Alstaden die Tennis-Hallenmeisterschaften statt. Bei den Herren landet Dominik Pfeiffer ganz oben auf dem Treppchen, während bei den Damen Franziska Sack (OTHC) jubelt. Den Titel im Damen-Doppel holen sich Lena Kuhlkamp/Vanessa Stelmach (BTC) und im Mixed-Doppel Lena Kuhlkamp und Alex Glowacz.

Im Foyer des Standesamtes im Schloss Oberhausen werden die erfolgreichsten Sportler des vergangenen Jahres ausgezeichnet.

Trauer um Lothar Kobluhn : Die RWO-Legende, Bundesliga-Torschützenkönig 1970/71, stirbt im Alter von 75 Jahren.



Februar

Am vorletzten Spieltag sichert sich der OTHC durch ein 6:3 gegen den Kahlenberger HTC den Klassenerhalt in der 2. Hockey-Bundesliga. Ebenfalls drin bleiben die Zweitliga-Schwimmer von der SGO nach einem wahren Krimi im finalen Wettkampf.

Den Aufstieg in die 1. Bundesliga perfekt machen die Holtener Hähne. Mit nur einer Niederlage in 28 Spielen holen sich die Bogenschützen um Kapitän Marc Kathage den verdienten Lohn ab.

In Koblenz feiert Boxer Abass Baraou durch einen Punktsieg gegen den Mexikaner Carlos Molina den Gewinn des WBC-International-Titels.

Rebecca Danz (grün) gewann mit der Perlenkette den bedeutendsten Wettbewerb für Amazonen in Deutschland. Foto: Maximilian Koch / marcruehl.com / Marc Ruehl 0049-2272-83351 www.marcruehl.com

Erstmals in ihrer Karriere gewinnt die Weltmeisterin im Galopp-Rennreiten, Rebecca Danz, mit der Perlenkette den bedeutendsten Wettbewerb für Amazonen in Deutschland.



Ebenfalls Grund zum Feiern haben die Volleyballerinen vom Turnerbund Osterfeld . Als Landesligameister steigt das Team von Trainer Egbert Spickenbom in die Verbandsliga auf.

März

Yannick Smajlocic, Leichtathlet bei der DJK SG Tackenberg erringt bei den LVN-Jugendhallenmeisterschaften der U16 in Düsseldorf zwei Vizemeistertitel.

Im WBV-Halbfinale müssen sich die New Baskets der TSV Hagen mit 56:67 geschlagen geben. Zuvor hatte NBO vier höherklassige Mannschaften aus dem Wettbewerb gekegelt. In der Oberliga wird das Team letztlich Vizemeister.

Drei Spiele vor dem Saisonende schaffen die Tischtennis-Spieler vom PSV Oberhausen den Meistertitel in der Verbandsliga und damit den Aufstieg.

Eine runde Geschichte ist wieder die Sportgala in der Luise-Albertz-Halle. Bei den Männern setzt sich Hawaii-Ironman-Weltmeister Timo Schaffeld, bei den Frauen DM-Gold-Schwimmerin Michelle Lambert durch. Als beste Mannschaft wird RWO prämiert.

Die Deutschen Meisterschaften in der GSO-Halle beim BSC Oberhausen sind beendet und lassen nicht nur den Ausrichter ein positives Fazit ziehen. Unter anderem sichert sich in der Mannschaftswertung der Ü-Klassen das Holtener Team in der Besetzung Frank Heinzen, Arne Metzlaff und Mirko Swinnty Gold.



Erhobenen Hauptes steigt die Spvgg. Sterkrade-Nord aus der 2. Badminton-Bundesliga ab.

Großer Jubel: Den Volleyballerinnen vom Turnerbund Osterfeld gelang der Aufstieg in die Verbandsliga. Foto: Kerstin Bögeholz / Funke Foto Services GmbH

Die Kegel-Mannschaft der RBSG Königshardt wird erneut Landesmeister und qualifiziert sich für die Deutschen Meisterschaften in Morbach. Auch die Damen erreichen als Dritter die DM.

April

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte schließt die Fußballtennisabteilung der BSG Sterkrade eine Spielzeit mit dem Titel des NRW-Meisters ab.

Einen emotionalen Abend erlebt RWO-Spieler Alexander Scheelen . Der vom Krebs geheilte Mittelfeldmann macht mit seinem späten Treffer das 2:1 gegen den Wuppertaler SV perfekt und sorgt für Gänsehaut im Stadion Niederrhein.

Das RWO-Team 12 macht im ersten Jahr seines Bestehens den Aufstieg in die Kreisliga B perfekt. Dagegen gehen die Regionalliga-Mannschaft und ihr Sportlicher Leiter Jörn Nowak getrennte Wege. Nowak geht zur neuen Spielzeit zu Ligakonkurrent Rot-Weiss Essen.

Mit 176 Schachfreunden aus der ganzen Welt ist das Oster-Open in der Turnhalle der Fasia-Jansen-Gesamtschule ein voller Erfolg. OSV-Großmeister Vlastimil Hort holt dabei den NRW-Einzelmeistertitel.



Punktgleich, aber mit dem schlechteren Partieverhältnis muss sich der Billardclub Oberhausen mit Bronze bei der Deutschen Meisterschaft zufrieden geben. Der BCO II steigt derweil nach nur einem Jahr aus der 2. Bundesliga wieder in die Regionalliga ab.

Die Sportfreunde Königshardt stehen nach der 0:5-Heimpleite gegen den SV Sonsbeck als erster Landesliga-Absteiger fest.

Bei der zweiten Nationalen Kanurennsport-Qualifikation hat sich Lukas Reuschenbach vom TC 69 sein Ticket für die Nationalmannschaft gesichert.

Mai

Gleich viermal setzt sich bei den Endspielen der Jugend-Stadtmeisterschaft der Fußball-Nachwuchs von RWO durch. Einzig bei den A-Junioren behauptet sich Arminia Klosterhardt mit 1:0 gegen den FC Sterkrade 72.

Abass Baraou errang den WBC International Gürtel. Foto: Quincy Walter

In der Kuhle gewinnen die Handballer vom TV Biefang das entscheidende Saisonspiel mit 22:14 gegen Konkurrent TuS Alstaden und schaffen damit die sofortige Rückkehr in die Landesliga. Auch die Biefanger B-Jugend steigt auf, genauso wie die „Zwote“ von Arminia Klosterhardt in die Fußball-Bezirksliga und die Tischtennis-Reserve des SC Buschhausen 1912 in die Landesliga.

Geplatzt ist dagegen der Traum von RWO. Während der Mannschaft von Mike Terranova im letzten Saisonspiel gegen den SC Verl nur ein 3:3 gelingt, steigt im Parallelspiel Meisterschaftskonkurrent Viktoria Köln in die 3. Liga auf.

Mehr Grund zum Jubeln haben dagegen die Ü-35-Frauen der New Baskets, die sich souverän den Gewinn der Meisterschaft gegen Titelverteidiger Sandhausen sichern.

Timo Schaffeld gewinnt beim anspruchsvollen Ironman 70.3 in Barcelona seine Altersklasse. Und auch Annika Vössing ist bei ihrem Sieg beim Vivawest Marathon in Gelsenkirchen am schnellsten unterwegs.

Die Nachwuchsturner des KTTO/TC 69 tüten mit einem souveränen 73:4 gegen den TV Verlautenheide die Meisterschaft in der Oberliga des Rheinischen Turnerbundes ein.

Mit 1:4 verliert dagegen der SC 20 das Kreispokal-Fußballfinale gegen den SV Fortuna Bottrop.

Juni

Die U15 von RWO gewinnt das entscheidende Rückspiel in Düsseldorf gegen die SG Unterrath mit 1:0 und feiert den Aufstieg in die Regionalliga.

Bereits zuvor angedeutet muss Arminia Klosterhardt nach dem 1:2 in Burgaltendorf den bitteren Gang von der Landes- in die Bezirksliga antreten. Für Trainer Marcus Behnert ist es das letzte Spiel als Arminia-Trainer, Marcel Landers übernimmt zur neuen Saison.

Annika Vössing gewann den Rhein-Ruhr-Marathon. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Annika Vössing wiederholt in 2:57,10 Stunden ihren Erfolg aus dem Vorjahr und gewinnt erneut den Rhein-Ruhr-Marathon in Duisburg.

Mit dem dritten Sieg im vierten Auftritt haben sich die Tennis-Damen des Buschhausener TC vorzeitig den Klassenerhalt in der 1. Verbandsliga gesichert.

Hürdenläufer Joshua Abuaku beginnt die Saison mit Bestzeit über seine Spezialstrecke 400 Meter und bucht damit das Ticket für die DM in Berlin. Mit 50,39 Sekunden knackt Abuaku kurz darauf sogar den 23 Jahre alten Stadtrekord von Hendrik Willems beim Pfingstsportfest in Rehlingen.

In Aschaffenburg schreiben die Silver Stars Geschichte: Alle drei Cheerleader-Teams verteidigen ihren Titel bei der Deutschen Meisterschaft in der Kategorie „Performance Cheer Pom“.

Der TC Sterkrade 69 feiert im Ebertbad sein 150-jähriges Bestehen.



Der Sieger des 69. Pfingstradrennens in Oberhausen heißt Tim Schlichenmaier, der in einer Zeit von 1:37 Stunden als Erster die 40 Runden absolviert.

Am schnellsten in die Pedale getreten hatte Tim Schlichenmaier beim traditionellen Pfingstradrennen. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Das „Wunder vom Käfig“ verpasst Arminia Lirich, die nach dem verlorenen Relegationsduell gegen Grefrath nach nur einem Jahr in die Kreisliga A absteigen. Dort spielt die Arminia zukünftig zusammen mit ihrer „Zwoten“, die den Aufstieg aus der Kreisliga B schafft.



Ein Überraschungscoup gelingt der BSG Sterkrade, die sich in Berlin den Deutschen Meistertitel im Fußballtennis sichert.



Einen Start nach Maß erleben die Herren 30 des Buschhausener TC zum Auftakt des Abenteuers Bundesliga. Mit 5:4 gewinnt der BTC auf eigenem Platz vor 200 Zuschauern mit 5:4 gegen den HC Uhlenhorst aus Hamburg.



Dank zweier Siege schaffen die Judo-Frauen vom Turnerbund Osterfeld den Klassenverbleib in der NRW-Liga.



Bei der Deutschen Clickball-Meisterschaft holt sich Genia Milchin vom SC Buschhausen sowohl im Einzel als auch im Doppel den Titel.